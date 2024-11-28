Поступающие в магистратуру могут претендовать на четыре тысячи грантов

Образование
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

9 декабря начнется прием документов для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов в магистратуру, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он будет проходить до 13 декабря (включительно) через приемные комиссии вузов, в том числе, через виртуальные комиссии.

Комплексное тестирование для поступления в магистратуру сдали около 10 тысяч претендентов. Пороговый балл набрали 32% поступающих. Средний показатель – 71 балл по научно-педагогическому направлению и 24 балла по профильному. Максимальный балл – 135.

По результатам тестирования за нарушение правил были аннулированы результаты 38 участников. В том числе, 25 поступающих не были допущены к тестированию за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов. За нарушение правил во время тестирования из аудиторий удалены 12 человек, их результаты также аннулированы. Также по результатам проверки видеозаписей тестирования аннулированы баллы 1 человека. Подставные лица не обнаружены.

В республиканскую апелляционную комиссию поступило 5,5 тыс. заявлений на апелляцию, из них – 5,1 тыс. по содержанию, 344 по техническим причинам. По решению апелляционной комиссии удовлетворено 54 уникальных тестовых задания, из них 44 вопросов по содержанию, 10 – по техническим причинам.

Для поступления в магистратуру на научно-педагогическое направление необходимо набрать не менее 75 баллов, на профильное направление – 30 баллов.

Образовательные гранты для обучения в магистратуре присуждаются на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования.

Прием документов на конкурс грантов будет осуществляться с 9 по 13 декабря через приемные комиссии вузов, в том числе онлайн через виртуальные комиссии. То есть, будущим магистрантам предоставляется возможность выбрать удобный способ подачи документов.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы: копия удостоверения личности, документ о высшем образовании (диплом и приложение), сертификат КТ и международные сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком (при наличии). Медицинскую справку по форме 075/у нужно предоставить в вуз при поступлении.

При подаче заявления поступающий может указать одну группу образовательных программ и три высших учебных заведения.

Поступающие в магистратуру могут претендовать на 4 тыс. государственных образовательных грантов. Списки обладателей образовательного гранта в магистратуру будут опубликованы до 25 декабря на официальном сайте и в социальных сетях Министерства науки и высшего образования РК и Национального центра тестирования.

Зачисление на обучение будущих магистрантов проводится с 26 декабря до 10 января 2025 года.

#гранты #магистратура

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