Посвященная правам женщин Казахстана выставка прошла в Европе

Культура, Общество
69

В Совете Европы, в Страсбурге, открылась выставка, посвященная расширению прав и возможностей женщин в Казахстане, под названием «Unveiling Strength: A Visual Journey for Gender empowerment in Kazakhstan», передает Kazpravda.kz

В ходе выставки были представлены фотографии на тему «Известные женщины Великой степи», а также тематические материалы по различным аспектам расширения гендерных возможностей в Казахстане, в том числе в дипломатии, науке, экономике и защите прав человека.

Мероприятие прошло в штаб-квартире Совета Европы, старейшей организации в Европе.

Организаторами мероприятия выступили генеральное консульство РК в Страсбурге, корпоративный фонд «Болашақ», а также казахстанское сообщество деловых женщин Казахстана во Франции - «L'Association QazElles».

В своей приветственной речи генконсул Анель Бақытбекқызы отметила важную роль женщин в современном обществе.

– Продвижение и защита прав женщин, будь то гражданских, политических, экономических, социальных или культурных, является одним из главных приоритетов государства, – отметила А.Бақытбекқызы.

Генконсул  подробно рассказала о реформах Казахстана по модернизации всех сфер общественной жизни, в том числе в области обеспечения гендерного равенства. Это выражается в следующих мерах: введение обязательной 30% квоты для участия женщин, молодежи и людей с ограниченными возможностями в выборах и ее применение для распределения депутатских мандатов, принятие Плана действий по реализации резолюции 1325 СБ ООН, отмена перечня запрещенных профессий для женщин,  реализация стратегии государственной и гендерной политики с целью расширения экономических и политических возможностей для женщин, укрепление мер по борьбе с домашним насилием и дискриминацией в отношении женщин и девочек.

А.Бақытбекқызы обратила внимание на  реформирование национального законодательства в сфере бытового насилия в свете приглашения Совета Европы присоединиться к Конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич высоко оценила продвигаемую Казхастаном политику в этом отношении.

М.Пейчинович-Бурич подчеркнула, что в Страсбурге рассматривают Казахстан в качестве «лидирующего партнера» в Центральной Азии, и она с большим удовольствием посетит нашу страну, где примет участие в работе Международного форума Астана в период 13-14 июня 2024 г.

Председатель попечительского совета фонда «Болашақ» Динара Гаплан представила свою книгу «Super Қыз. Женщины, о которых говорит весь мир» и отметила, что предназначение данной книги – помочь девочкам, девушкам, женщинам находить свой путь и смело идти по нему.  

В рамках мероприятия состоялась презентация деятельности сообщества «L'Association QazElles», в которую входят проживающие и успешно работающие во Франции наши соотечественницы. Деятельность сообщества направлена на развитие и укрепление многогранных связей между Казахстаном и Францией.

Экспозиция будет открыта для посетителей Совета Европы до 25 марта т.г.

#культура #Совет Европы

Популярное

Все
Творил несмотря на запреты
Родственникам чиновников начисляли зарплату за работу, которую они не выполняли
Что может быть общего у войны и женщины, имеющей детей?
Цифровая эпоха: как защитить персональные данные
Больше половины ДТП в Шымкенте происходит с участием пешеходов
Сегодня 99% всех киберпреступлений составляют случаи интернет-мошенничества
Гордость степей, а не обуза
Археология и взятки
Крестьянским хозяйствам Карагандинской области не хватает собственных семян
«Грязеболотный» период
В Мангистау любовь к родной земле прививают через цифровые технологии
Предвестник весеннего обновления
Плюрализм, открытость и результативность
Консолидация общества и развитие экономики – неразрывно связанные и взаимозависимые понятия
Пыль, грязь, ржавая вода: пассажиру возместили ущерб за антисанитарию в поезде
Формат прямого диалога
Что стало причиной гигантской автомобильной пробки на трассе Алматы – Бишкек?
Ученый, политик, аграрий
Добро пожаловать!
Мосты и тоннели вместо переездов
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Фортуна вам улыбнется: актриса рассказала о выборе женских ролей
Интернет от Илона Маска
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Отстаивая «Национальный интерес»
Погоны красоты
Ракеты стартуют в Астане
Нашу страну захлестнула пандемия осознанных женщин
Беседу с 17-летней Екатериной Подгорновой мы вели на казахском языке – так ей изъясняться намного проще
Многое по плечу: как женщины осваивают мужские профессии в горном деле
8 марта исполнится 135 лет со дня рождения выдающегося писателя Жусипбека Аймауытова
Нацбанк предупредил казахстанцев об обмане мошенников
Ответственность перед предками и потомками
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Детский сад горел в Семее
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы

Читайте также

Что стало причиной гигантской автомобильной пробки на трасс…
Предвестник весеннего обновления
«Грязеболотный» период
В Мангистау любовь к родной земле прививают через цифровые …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]