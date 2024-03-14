Посвященная правам женщин Казахстана выставка прошла в Европе

В Совете Европы, в Страсбурге, открылась выставка, посвященная расширению прав и возможностей женщин в Казахстане, под названием «Unveiling Strength: A Visual Journey for Gender empowerment in Kazakhstan», передает Kazpravda.kz

В ходе выставки были представлены фотографии на тему «Известные женщины Великой степи», а также тематические материалы по различным аспектам расширения гендерных возможностей в Казахстане, в том числе в дипломатии, науке, экономике и защите прав человека.

Мероприятие прошло в штаб-квартире Совета Европы, старейшей организации в Европе.

Организаторами мероприятия выступили генеральное консульство РК в Страсбурге, корпоративный фонд «Болашақ», а также казахстанское сообщество деловых женщин Казахстана во Франции - «L'Association QazElles».

В своей приветственной речи генконсул Анель Бақытбекқызы отметила важную роль женщин в современном обществе.

– Продвижение и защита прав женщин, будь то гражданских, политических, экономических, социальных или культурных, является одним из главных приоритетов государства, – отметила А.Бақытбекқызы.

Генконсул подробно рассказала о реформах Казахстана по модернизации всех сфер общественной жизни, в том числе в области обеспечения гендерного равенства. Это выражается в следующих мерах: введение обязательной 30% квоты для участия женщин, молодежи и людей с ограниченными возможностями в выборах и ее применение для распределения депутатских мандатов, принятие Плана действий по реализации резолюции 1325 СБ ООН, отмена перечня запрещенных профессий для женщин, реализация стратегии государственной и гендерной политики с целью расширения экономических и политических возможностей для женщин, укрепление мер по борьбе с домашним насилием и дискриминацией в отношении женщин и девочек.

А.Бақытбекқызы обратила внимание на реформирование национального законодательства в сфере бытового насилия в свете приглашения Совета Европы присоединиться к Конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич высоко оценила продвигаемую Казхастаном политику в этом отношении.

М.Пейчинович-Бурич подчеркнула, что в Страсбурге рассматривают Казахстан в качестве «лидирующего партнера» в Центральной Азии, и она с большим удовольствием посетит нашу страну, где примет участие в работе Международного форума Астана в период 13-14 июня 2024 г.

Председатель попечительского совета фонда «Болашақ» Динара Гаплан представила свою книгу «Super Қыз. Женщины, о которых говорит весь мир» и отметила, что предназначение данной книги – помочь девочкам, девушкам, женщинам находить свой путь и смело идти по нему.

В рамках мероприятия состоялась презентация деятельности сообщества «L'Association QazElles», в которую входят проживающие и успешно работающие во Франции наши соотечественницы. Деятельность сообщества направлена на развитие и укрепление многогранных связей между Казахстаном и Францией.

Экспозиция будет открыта для посетителей Совета Европы до 25 марта т.г.