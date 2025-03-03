Потенциал нефтегазовой отрасли рассмотрели в правительстве РК

Правительство,Нефть и Газ
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Доля нефтепереработки в структуре ВВП Казахстана составляет менее 1%

Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин провел заседание штаба по обеспечению экономического роста, посвященное потенциалу нефтегазовой отрасли в текущем году и инвестиционно-экономическому развитию Мангистауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

При реальном росте ВВП в 2024 году в размере 4,8% таргет на 2025 – 7%. Это очень высокий, но достижимый при своевременной реализации инвестиционных проектов реального сектора экономики показатель.

Как озвучил вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов, нефтепереработка по итогам января составила 1,53 млн тонн, или 104% в сравнении с январем прошлого года. Этот показатель опережает и план на первый месяц 2025 года на 0,6%.

В целом доля нефтепереработки в структуре ВВП Казахстана составляет менее 1% (за 2023 год – 0,8%, за 9 месяцев 2024 г. – 0,6%). В то же время сфера нефтепереработки – это производство продуктов с высокой добавленной стоимостью. Отмечено, что после завершения реализации проекта расширения ТОО СП «CaspiBitum», которое ожидается в конце мая 2025 года, его мощность переработки увеличится с 1 млн тонн до 1,5 млн тонн. Итого совокупный объем перерабатывающих мощностей в 2026 году вырастет с 18 млн до 18,5 млн тонн в Казахстане.

Вице-премьер выслушал проблемные вопросы с загрузкой крупных перерабатывающих заводов и мини НПЗ.

«При отсутствии каких-либо серьезных внешних факторов у нефперерабатывающей отрасли есть хорошие шансы увеличить свою долю вклада в ВВП Казахстана в этом году», — отметил Серик Жумангарин.

Отдельно были рассмотрены составляющие индекса таргетируемого физического роста Мангистауской области. При задаче роста на этот год в 7% по итогам января отмечается низкое выполнение показателей по сельскому и рыбному хозяйству (87,5% при плане в 101%) и торговле (102% вместо целевых 105,4%). Вице-премьер поручил обеспечить выполнение поставленных планов в ближайшие месяцы. С учетом весомой доли торговли в ВВП страны  (19% в 2024 г.) одно из ближайших заседаний штаба будет посвящено торговле и транспорту со складированием.

Также на заседании штаба рассмотрели и разобрали причины низкого освоения средств на бюджетно-инвестиционные проекты региона. Вице-премьер поручил изучить все проекты, нуждающиеся в срочном финансировании, через призму их влияния на увеличение вклада в реальный сектор экономики.

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