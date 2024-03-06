Потепление до 20 градусов ожидается на юге Казахстана

«Казгидромет» опубликовал прогноз на три дня, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Сообщается, что с прохождением атмосферных фронтальных разделов в ближайшие трое суток на большей части территории Казахстана прогнозируются осадки в виде дождя и снега.

9 марта на юге, днем на юго-востоке Казахстана ожидается сильный дождь. По республике прогнозируется усиление ветра, на западе, севере и в центре – туман.

Столбики термометров днем достигнут отметки: в западных областях республики 0-8 тепла, в северных – 4 мороза-1 тепла, в южных – 10-20 тепла.