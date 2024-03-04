Потепление обещают синоптики в ближайшие три дня

Погода
18
Гульмира Кунапия
корреспондент

РГП "Казгидромет" предоставило прогноз погоды на 5-7 марта, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz

По данным синоптиков, 5-6 марта большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, в связи с чем ожидается погода без осадков, лишь на северо-западе и севере страны прогнозируется снег.

7 марта под влиянием атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки в виде дождя и снега, гололед, усиление ветра, за исключением восточных регионов страны. По Казахстану ожидается туман.

Что же касается температурного фона, ожидается небольшое повышение и столбики термометров днем 7 марта достигнут отметки в северной половине Казахстана 0-5 мороза, в южной 5-15 тепла.

#весна #март #прогноз #потепление #дождь #осадки #туман

Популярное

Все
С рекордами Азии и страны
Есть спонсор? Признавайся!
Патриот и гражданин
Климат и ядерные отходы
Сильные люди
Экзоскелет поможет инвалидам
12 апреля общественность страны отметит 125-летний юбилей Каныша Имантаевича Сатпаева
Читайте раз в четыре года
Неутешительная статистика
Спектакль – это маленькая жизнь
Майкаин: ЧП и перспективы
Нехватку учеников испытывают 119 из 288 малокомплектных образовательных учреждений Костанайской области
«BIRLIK» – и этим все сказано
Часть железнодорожного моста обрушилась в Шымкенте
Валенки из Семея
Одряхлевшие «богатыри»
Первый автомеханик на селе
Международный конкурс сыров организовали фермеры из Мангистау
В Западно-Казахстанской области за прошлый год на 32% выросло число преступлений, совершенных подростками
В ожидании большой воды
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Вопрос IT-суверенитета нужно убрать из коммерческой плоскости
В колонии Аршалы действует промзона для производства
Прекратить медвежью услугу
Кендама – это не бильбоке
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Объявлены номинанты на премию Laureus World Sports Academy
Токаев прибыл в ВКО
Платье, которое подарил Абай
Как будут устранять дефицит мест в детских садах в Костанайской области
Касым-Жомарт Токаев принял акима области Абай
Накопить и использовать
Турнир по паранастольному теннису впервые открылся в Астане
Геннадий Головкин избран президентом НОК РК
Олжас Тулеуов, замглавы АСПиР: «Для Агентства важно разработать документ, отвечающий вызовам времени»
Арестован вице-министр культуры и спорта
Падеж лошадей в Акмолинской области: представители МСХ выехали в районы
Несуществующие машины «продавал» казахстанцам астанчанин
Абиба Абужакынова завоевала серебряную медаль Grand Slam
Ответственность перед предками и потомками
Назначен заместитель управделами президента
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
Женщины руководят каждым четвёртым сельхозпредприятием в РК
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
В Семее горит торговый центр

Читайте также

Рекордную жару в 2024 году из-за Эль-Ниньо предсказывают уч…
По-весеннему солнечные дни в Казахстане прогнозируют синопт…
Какая погода будет в марте
Какая погода будет в Казахстане 26 февраля

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]