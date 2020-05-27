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​Потери восполнит поддержка
Любовь Доброта

Эту цифру в ходе онлайн-брифинга озвучил аким Шымкента Мурат Айтенов, отвечая на вопрос собственного корреспондента «Казахстанской правды».

Чтобы помочь предпринимателям пережить кризис и восстановиться после вынужденного простоя, в городе разработан комплексный план по восстановлению экономического рос­та, стабилизации цен и защите местных товаропроизводителей.

Поддержку предпринимателей Мурат Айтенов назвал одной из важных задач, наряду с обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

По поручению Президента отдельным категориям малого и среднего бизнеса предоставлены налоговые льготы, а ряд объектов предпринимательства освобож­ден от проверок на 3 ближайших года.

Так, крупные торговые объекты, кинотеатры, театры и спортивные объекты на год освобож­дены от налога на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. От подоходного налога освобождены индивидуальные предприниматели, работающие в общеус­тановленном порядке налого­обложения.

Приостановлено начисление пени с 15 марта по 15 июня текущего года, перенесен срок налоговой отчетности на III квартал. Для увеличения сырьевой базы по объемам производства пищевой продукции и повышения ее качества отраслевые предприятия освобождены от налога на добавленную стоимость на импорт высококачественной биологической продукции. До конца 2020 года от уплаты налогов осво­бождены земли сельскохозяйственного назначения.

Для поддержки предпринимательства в бюджете Шымкента на текущий год предусмотрено 11,3 млрд тенге. Это практически в 2 раза больше по сравнению с 2019-м.

На выплату сельскохозяйственных субсидий выделено 4,2 млрд тенге, на частичное субсидирование процентных ставок – 5,2 млрд тенге, частичное гарантирование кредитов – 823 млн тенге. Не забыты и грантовая поддержка инновационных проектов, на которую направлено 205 млн тенге, льготное кредитование – 816 млн тенге, поддержка предпринимательской деятельности – 40 млн тенге.

С введением режима ЧП деловая активность в городе полностью не прекратилась. Работу продолжили 250 промышленных предприя­тий, 30 строительных компаний, 10 дорожно-строительных структур, медицинские организации и продовольственные магазины. Они работают и сейчас, некоторые даже наращивают объемы, принимая на работу продавцов.

На финансирование программы «Дорожная карта занятос­ти» в Шымкенте предусмотрено 45,3 млрд тенге. Она предполагает осуществление 224 инвестиционных проектов, которые в общей сложности обеспечат работой более 8 тыс. горожан.

Примерно треть проектов относятся к социальной сфере, еще столько же связано с модернизацией инженерно-транспортной инфраструктуры, оставшаяся часть касается решения жилищно-коммунальных проблем и благоустройства жилых массивов.

Для Шымкента это очень актуально – городу нужны рабочие руки для строительства социальных объектов и дорог. Только через центр занятости трудоустрое­ны уже более тысячи человек. Требуются медсестры, воспитатели, автомеханики, сварщики, штукатуры, портные, повара и продавцы. Также практикуется направление безработных граж­дан на общественные работы, курсы профессиональной переподготовки, на социальные рабочие места, молодежную прак­тику, выделяются гранты для воплощения новых бизнес-идей.

Рабочие руки нужны и на строи­тельстве нового медицинского центра. Строительная компания, выигравшая тендер, неоднократно объявляла дополнительный набор специалистов.

В Шымкенте отказались от временного госпиталя для больных с коронавирусной инфекцией, здесь решено построить капитальное лечебное учреждение по соседству с детской городской больницей. Его строят из быстровозводимых железобетонных конструкций блочного типа. После пандемии здесь разместят инфекционное отделение детской городской больницы, которого городу сейчас так не хватает.

В госпитале предусмотрены реанимация, операционный блок, обычные и боксированные палаты. Стационар рассчитан на 200 коек, включая 20 коек интенсивной терапии. Также в проект заложено оснащение оборудованием, в том числе компьютерным томографом и цветным рентген-аппаратом.

Стоимость проекта – 5 млрд 850 млн тенге. Построить здание обещают за 40 дней, сдав его в экс­плуатацию уже 1 июня. 

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