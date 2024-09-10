Потерянные рюкзаки и телефоны: как полиция помогла гостям ВИК-2024

ВИК - 2024
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Иностранцы, прилетевшие в Казахстан из различных стран мира на Всемирные игры кочевников, выразили благодарность полицейским Астаны за помощь в поисках утерянных вещей, сообщает  Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Так, в аэропорту группу иностранцев встречали волонтеры, которые сопроводили их в регистрационный центр, а затем в гостиничный комплекс. В суматохе один из гостей, прибывший из Индии, потерял свой рюкзак, потерю которого он обнаружил уже в гостинице.

Сотрудники полиции незамедлительно начали розыскные мероприятия. При просмотре камер видеонаблюдения оперативники установили, что ручная кладь осталась в салоне автобуса. В результате рюкзак найден и передан владельцу. Иностранный гражданин искренне поблагодарил полицейских Казахстана за добросовестное выполнение своих служебных обязанностей.

Другой инцидент произошел с гражданином Индии из Нью-Дели, который прибыл в составе делегации из США. Во время визита он потерял телефон, содержащий важную для работы информацию. Обратившись к сотрудникам полиции, он был приятно удивлен их быстрой реакцией. Полицейские нашли и вернули телефон в течение короткого времени. Как сам гражданин Индии, так и его коллеги из американской делегации выразили благодарность полиции за их профессионализм.

Еще один случай произошел со спортсменом-борцом, прибывшим из Словакии. Он приехал на соревнования и оставил две сумки на скамейке в тренировочном зале, одна из которых принадлежала его другу. Затем он покинул зал, чтобы участвовать в церемонии открытия игр. Вернувшись после мероприятия, он с тревогой обнаружил, что одна из сумок исчезла.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что спортсмены из Кыргызстана по ошибке забрали сумку, перепутав ее со своими вещами. Связавшись с киргизскими спортсменами, полицейские вскоре вернули сумку владельцу. Спортсмен выразил благодарность за оперативность полиции, отметив, что благодаря их помощи он смог спокойно продолжить участие в соревнованиях.


 

#полиция #гости #ВИК

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