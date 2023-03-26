Потолок цен на бензин и дизтопливо могут установить в Казахстане

Предельные цены на оптовую реализацию нефтепродуктов для стационарных автозаправочных станций могут установить в Казахстане. Соответствующий приказ Министерства энергетики РК опубликован на сайте " Открытые НПА ", передает Кazpravda.kz .

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"Установить предельные цены на оптовую реализацию нефтепродуктов для стационарных автозаправочных станций, на которые установлено государственное регулирование цен, в следующем размере с учетом налога на добавленную стоимость:

1) бензин марки Аи-80 – 93 161 тенге за тонну;

2) бензин марки Аи-92 и Аи-93 – 193 649 тенге за тонну;

3) дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 236 156 тенге за тонну», - отмечается в проекте.

Документ находится на публичном обсуждении до 30 марта.