Потолок цен на бензин и дизтопливо могут установить в Казахстане
334
Предельные цены на оптовую реализацию нефтепродуктов для стационарных автозаправочных станций могут установить в Казахстане. Соответствующий приказ Министерства энергетики РК опубликован на сайте "Открытые НПА",
передает Кazpravda.kz.
"Установить предельные цены на оптовую реализацию нефтепродуктов для стационарных автозаправочных станций, на которые установлено государственное регулирование цен, в следующем размере с учетом налога на добавленную стоимость:
1) бензин марки Аи-80 – 93 161 тенге за тонну;
2) бензин марки Аи-92 и Аи-93 – 193 649 тенге за тонну;
3) дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 236 156 тенге за тонну», - отмечается в проекте.
Документ находится на публичном обсуждении до 30 марта.