Потребление алкоголя выросло в трех странах ЕС

Европа
97
Айман Аманжолова
корреспондент

В период с 2013 по 2023 год большинство стран ЕС стали пить меньше, но Португалия, Испания и Румыния изменили тенденцию: потребление алкоголя на душу населения выросло на два литра и более, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Евроньюз

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Ежегодное потребление алкоголя на душу населения в странах ОЭСР в 2023 году составило в среднем 8,5 литра чистого спирта, говорится в докладе организации Health at a Glance 2025.

В шести странах ЕС потребление было ниже среднего уровня, при этом наименьший показатель зафиксирован в Греции - 6,6 литра на душу населения.

Напротив, в Румынии, Португалии и Латвии потребление было самым высоким и превышало 11,5 литра в год.

За последнее десятилетие в большинстве стран наблюдалось снижение потребления алкоголя.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Европейский союз является субрегионом с самым высоким уровнем потребления алкоголя в мире, где рак также является основной причиной смерти.

Употребление алкоголя связано с повышенным риском развития некоторых видов рака, включая рак полости рта, горла, печени, толстой кишки и молочной железы.

В 2023 году в среднем по 27 странам ОЭСР 27% людей в возрасте 15 лет и старше употребляли большое количество алкоголя за короткий промежуток времени, по крайней мере, ежемесячно в течение последнего года.

Самые высокие показатели отмечены в Греции, Ирландии и Швеции, где более 40% людей ежемесячно употребляют алкоголь, а самые низкие показатели (менее 15%) - в Венгрии, Словении и Хорватии.

Для решения проблемы пьянства среди несовершеннолетних многие страны приняли нормативные и профилактические стратегии, направленные на ограничение доступности алкоголя и его маркетинга.

Совсем недавно в Бельгии был принят новый План действий по борьбе с алкоголизмом на 2023-2025 годы, который направлен на снижение доступности алкоголя.

Новый закон запрещает продажу алкоголя через торговые автоматы, на станциях техобслуживания вдоль автомагистралей с 22:00 до 07:00, а также в больницах.

#ЕС #алкоголь #Европа

Популярное

Все
Политика здравого смысла
В Улытау раскрыто 15 фактов кражи скота
Лисицы вышли к людям
Вечно новый мир классики
Звучали стихи о родной земле
Срок годности мембраны – четверть века
Сердцу милые мотивы
Сделать работу сельских акимов эффективной
С газом почти все!
Перспективы индустриальных парков
Аварии можно предупредить
Хоргосский узел модернизируется
Чтобы тайное стало явным
Формируется Единый строительный портал
Чтобы люди не уезжали
Чокан Валиханов – человек-эпоха
Подключение происходит поэтапно
Секрет жизненной энергии
Рабочий офис на колесах
Правовая культура формируется через конкретные практики
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Из казармы в кампус
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Уверенный рост экономики Приаралья
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Запущен завод по переработке мяса птицы
Это другой мир: казашка рассказала о том, каково быть волонтером в Африке
В Астане вводят ограничения из-за ухудшения эпидситуации
Нашумевший фильм «Ауру» обсуждают в Казнете
Пройдемся по индустриальной Караганде
Объявлена победительница «Мисс Вселенная 2025»
Фехтовальщица София Актаева завоевала серебряную медаль Исламиады-2025
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Казахстанцев предупредили об изменениях в ПДД
И Полтава, и Коломак, и Червоний шлях
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

Самый маленький в мире конь найден в Германии
Принца Эндрю лишили титулов в Великобритании
Еще пятерых грабителей Лувра задержали во Франции
Двух грабителей парижского Лувра задержали во Франции

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]