В период с 2013 по 2023 год большинство стран ЕС стали пить меньше, но Португалия, Испания и Румыния изменили тенденцию: потребление алкоголя на душу населения выросло на два литра и более, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Евроньюз

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Ежегодное потребление алкоголя на душу населения в странах ОЭСР в 2023 году составило в среднем 8,5 литра чистого спирта, говорится в докладе организации Health at a Glance 2025.

В шести странах ЕС потребление было ниже среднего уровня, при этом наименьший показатель зафиксирован в Греции - 6,6 литра на душу населения.

Напротив, в Румынии, Португалии и Латвии потребление было самым высоким и превышало 11,5 литра в год.

За последнее десятилетие в большинстве стран наблюдалось снижение потребления алкоголя.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Европейский союз является субрегионом с самым высоким уровнем потребления алкоголя в мире, где рак также является основной причиной смерти.

Употребление алкоголя связано с повышенным риском развития некоторых видов рака, включая рак полости рта, горла, печени, толстой кишки и молочной железы.

В 2023 году в среднем по 27 странам ОЭСР 27% людей в возрасте 15 лет и старше употребляли большое количество алкоголя за короткий промежуток времени, по крайней мере, ежемесячно в течение последнего года.

Самые высокие показатели отмечены в Греции, Ирландии и Швеции, где более 40% людей ежемесячно употребляют алкоголь, а самые низкие показатели (менее 15%) - в Венгрии, Словении и Хорватии.

Для решения проблемы пьянства среди несовершеннолетних многие страны приняли нормативные и профилактические стратегии, направленные на ограничение доступности алкоголя и его маркетинга.

Совсем недавно в Бельгии был принят новый План действий по борьбе с алкоголизмом на 2023-2025 годы, который направлен на снижение доступности алкоголя.

Новый закон запрещает продажу алкоголя через торговые автоматы, на станциях техобслуживания вдоль автомагистралей с 22:00 до 07:00, а также в больницах.