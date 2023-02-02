Поваров двух крупных ресторанов Алматы осудили за сбыт гашиша

Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет каждому.

Фото: polisia.kz

Полицейские Алматы сообщили о задержании поваров двух крупных ресторанов, конспирировавших свою преступную деятельность под работой в общепите, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В мае 2022 года повар одного из элитных ресторанов, гражданин М., 1973 года рождения, был задержан на рабочем месте, после того как, нами был произведен оперативный закуп гашиша. При обыске по месту жительства подозреваемого также обнаружили гашиш в двух спичечных коробках и круглый сверток со спрессованным гашишем. В другом случае наркосбытом промышляла повар – женщина. По месту жительства гражданка Д., 1980 года рождения, в Карасайском районе Алматинской области, обнаружен пакет с порошкообразным веществом", – рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Приговорами судов Ауэзовского и Алмалинского районов, наркодельцы – гражданин М. и гражданка Д. признаны виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 296, 297 Уголовного кодекса РК.

Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет каждому, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.