Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт

Директор по государственному регулированию Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана (АКАБ) Кайрат Еламанов на брифинге в СЦК озвучил причины роста цен на автомобили в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Объем реализации по программе льготного автокредитования занимает не более 15% в год, поэтому сильного влияния на изменения цен не будет», – заверил Кайрат Еламанов.

Между тем, по его словам, на цены на авто влияют и другие факторы.

«Нужно отметить то, что помимо этой программы, помимо спроса по программе льготного автокредитования, имеются другие факторы, которые влияют на стоимость автомобиля: это и курс, и стоимость комплектующих, сырья, логистики и так далее. То есть в зависимости от этих факторов цена может корректироваться, но она и до этого корректировалась и может корректироваться еще. Но напрямую программа льготного кредитования никакого влияния на цены не имеет», – обозначил спикер.