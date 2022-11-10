Повысить ответственность собственников промышленных производств планируют в Казахстане

В ходе брифинга в кулуарах Сената Парламента Казахстана премьер-министр Алихан Смаилов ответил на вопрос об обеспечении промышленной безопасности на производственных предприятиях страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Алихан Смаилов отметил, что трагические случаи и чрезвычайные ситуации, происходящие на промышленных объектах, находятся в центре внимания Правительства.

«В случае с «АрселорМиттал Темиртау» будет дана правовая оценка всем действиям или бездействию со стороны собственников этой компании», – сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что Правительство примет ряд дополнительных мер в этом направлении.

«Нами сейчас готовятся дополнительные нормы в законодательство по совершенствованию регулирования этой сферы. В частности, будет повышена ответственность собственников и руководителей таких промышленных производств. Будут также усилены меры контроля со стороны государства», – отметил Алихан Смаилов.

В частности, по его словам, предлагается законодательно закрепить обязанность таких компаний финансировать модернизацию и техническое перевооружение на уровне не менее 1% от совокупного годового дохода.

«Кроме того, будут пересмотрены все требования к промышленной безопасности с учетом новых технологий. Эти и другие дополнительные нормы сейчас нами прорабатываются», – подчеркнул премьер-министр.

Так, планируется внесение изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный и Предпринимательский кодексы, а также в Закон «О гражданской защите».

При этом Алихан Смаилов добавил, что в республике в соответствии с законодательством ежегодно формируется сводный план технического перевооружения.

«В текущем году предусмотрена замена 2,5 тысячи технических устройств и обновление более 100 технологических линий. Работа в этом направлении также будет усилена», – заключил он.

Ранее премьер-министр отметил, что владельцев "АрселорМиттал Темиртау" обязали тратить по 150 млрд тенге на модернизацию ежегодно.