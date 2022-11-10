Фото: primeminister.kz
Правительство

Повысить ответственность собственников промышленных производств планируют в Казахстане

В ходе брифинга в кулуарах Сената Парламента Казахстана премьер-министр Алихан Смаилов ответил на вопрос об обеспечении промышленной безопасности на производственных предприятиях страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Алихан Смаилов отметил, что трагические случаи и чрезвычайные ситуации, происходящие на промышленных объектах, находятся в центре внимания Правительства.

«В случае с «АрселорМиттал Темиртау» будет дана правовая оценка всем действиям или бездействию со стороны собственников этой компании», – сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что Правительство примет ряд дополнительных мер в этом направлении.

«Нами сейчас готовятся дополнительные нормы в законодательство по совершенствованию регулирования этой сферы. В частности, будет повышена ответственность собственников и руководителей таких промышленных производств. Будут также усилены меры контроля со стороны государства», – отметил Алихан Смаилов.

В частности, по его словам, предлагается законодательно закрепить обязанность таких компаний финансировать модернизацию и техническое перевооружение на уровне не менее 1% от совокупного годового дохода.

«Кроме того, будут пересмотрены все требования к промышленной безопасности с учетом новых технологий. Эти и другие дополнительные нормы сейчас нами прорабатываются», – подчеркнул премьер-министр.

Так, планируется внесение изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный и Предпринимательский кодексы, а также в Закон «О гражданской защите».

При этом Алихан Смаилов добавил, что в республике в соответствии с законодательством ежегодно формируется сводный план технического перевооружения.

«В текущем году предусмотрена замена 2,5 тысячи технических устройств и обновление более 100 технологических линий. Работа в этом направлении также будет усилена», – заключил он.

Ранее премьер-министр отметил, что владельцев "АрселорМиттал Темиртау" обязали тратить по 150 млрд тенге на модернизацию ежегодно. 

Популярное

Все
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
В Павлодаре строят глиняную подземную стену, чтобы предотвратить распространение крупнейшего в республике очага ртутного загрязнения
Рассекречивание сотен тысяч документов стало исходным моментом для процедуры реабилитации репрессированных
Закон «Об амнистии» имеет важное политическое значение не только для самих амнистированных, но и для всех граждан страны
Не забыты имя и дела твои
Нарушения норм дезинфекции выявлены в школьных пищеблоках Северо-Казахстанской области
Сегодня в мире практически нет государств, не применяющих практику установления ограничений на использование Интернета
Страна Великой степи и Поднебесная: 30 лет сотрудничества
В основе – демократические ценности
Новые возможности для граждан
Я люблю свой дивный край
Обойдемся без наказаний
Серый город не может петь
​​​​​​​Правовой фундамент Справедливого Казахстана
​​​​​​​«Я рисую город свой»
​​​​​​​Будущие звезды растут в глубинке
Новые рамки суда присяжных
Символ Казахстана на «Барыс-Арене»
​​​​​​​Стартовали с победы
Путь к осознанной взаимозависимости
Новый праздник появился в Казахстане
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Нашлась мать, оставившая ребенка незнакомцам в Актобе
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области
Состояние пострадавших в Шахтинске горняков оценили врачи
Казахстанка лишилась крупной суммы после установки приложения для защиты денег
В Алматы мошенники втягивают прохожих в преступление
Двери были заперты: страшный пожар в ночном клубе в Костроме унес жизни 15 россиян
Касым-Жомарт Токаев публично подписал шесть законов
Непогода настигнет 4 области Казахстана: объявлено штормовое предупреждение
В Правительстве прошло совещание по социальному предпринимательству
В Алматы задержали организатора наркопритона и порностудии и двух юных соучастниц. Видео
Джип столкнулся с грузовиком в Жаркенте: есть погибший
В Казахстане начнут проверять законность выдачи лицензий на геологоразведку
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Владимир Путин прибыл в Астану
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился

Читайте также

Правительство , Энергетика
Казахстан начнет экспортировать нефть по трубопроводу "Баку…
Международное сотрудничество , Правительство , Экономика
Пакистан заинтересован сотрудничать с Казахстаном в нефтега…
Правительство , Цифровизация
Школа, поликлиника, магазин у дома – как реализуется пилот …
Международное сотрудничество , Правительство , Энергетика , Европа
Казахстан подписал Соглашение о реализации проектов по прои…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]