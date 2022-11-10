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Владельцев "АрселорМиттал Темиртау" обязали тратить по 150 млрд тенге на модернизацию ежегодно

Тусупбекова Лаура
корреспондент

Премьер-министр РК отвечая на вопросы сенаторов в ходе пленарного заседания палаты рассказал о новых требованиях для владельцев "АрселорМиттал Темиртау", сообщает Kazpravda.kz.

По информации Алихана Смаилова, сейчас ведется разработка новых норм для совершенствования законодательства в части промышленной безопасности.

"В целом мы сейчас ведем разработку новых норм в части совершенствования законодательства в части промбезопасности. Они направлены на повышение ответственности владельцев и руководителей таких производств, направлены на усиление мер контроля со стороны государства, на законодательное закрепление объемов финансирования материально-технического перевооружения таких опасных производств в объеме не менее 1 процента от совокупного дохода этих компаний. А также пересмотр, актуализацию требований по промбезопасности с учетом новых технологий и другие вопросы, связанные с промбезопасностью", – сказал премьер-министр.

Также планируется внесение изменений в административный, уголовный и предпринимательский кодексы и в закон "О гражданской защите". Действующим законодательством предусмотрено для снижения аварийности и травматизма формирование ежегодно сводного плана технического перевооружения.

"На текущий год предусмотрена замена более 2,5 тысячи технических устройств и модернизация более 100 технологических линий. (…)

Что касается аварии на шахте "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области, то в ходе недавнего пересмотра контракта на недропользование по добыче угля для этой компании мы вписали впервые дополнительные требования в части необходимости выделения инвестиций в модернизацию угольного производства в объеме не менее 150 миллиардов тенге ежегодно, а также на дегазацию угольных пластов 37 миллиардов тенге. Ранее таких обязанностей не было. И другие обязательства недропользователя. Но мы планируем такие же дополнительные требования и усиление обязательств в отношении и других недропользователей", – заявил Алихан Смаилов.

Ранее сообщалось, что сенаторы планируют ужесточить требования к безопасности труда.

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