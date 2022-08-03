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В мире
Появилась вакансия мечты для путешественников на любимом курорте богачей

На Мальдивах открывается вакансия продавца в книжном магазине с зарплатой 1,2 тысячи долларов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

На Мальдивах с октября открывается вакансия мечты для путешественников — продавец в книжном магазине на роскошном курорте Soneva Fushi. Об этом сообщает портал nzherald.co.nz.

Отмечается, что зарплата составит 1,2 тысячи долларов (576 000 тенге) в месяц. Также соискателям предоставляется проживание на вилле по системе “все включено” на любимом курорте богачей, где сутки стоят порядка 58 тысяч долларов (27 840 000 тенге) за ночь. Помимо бесплатного питания и проживания, в распоряжении продавца также будут тренажерный зал, спа-центр и частный пляж для персонала.

 Как сообщает Daily Star, соискатель должен хорошо знать английский, любить книги, хорошо разбираться в новинках, иметь приятный тембр голоса. В его обязанности будет входить управление книжным магазином в течение года.

“Предыдущие продавцы книг дарили гостям незабываемые консультации по литературе”, — говорится в описании вакансии. Чтобы откликнуться на нее, необходимо отправить резюме, сопроводительное письмо, а также краткий рассказ на 150 слов о недавно прочитанной книге.

Ранее стало известно, что появилась вакансия мечты для путешественников с зарплатой в 8 000 долларов (3 850 000 тенге). Британский сервис отелей Hoo объявил о поиске сотрудника для тестирования подушек в отелях.

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