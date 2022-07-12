Фото: instagram.com/vtvs_taraz
Происшествия
Появились новые данные об аварии на заводе минеральных удобрений в Таразе

Аварию на заводе минеральных удобрений ТОО "Казфосфат" в Таразе прокомментировали в Департаменте экологии по Жамбылской области, передает Kazpravda.kz.

Сообщается, что 11 июля в 20:00 в сернокислотном цехе ТОО "Казфосфат" Минеральные удобрения произошла аварийная ситуация: вышел из строя моногидратный насос абсорбера, вследствие чего произошел выброс отходящего газа (триоксид серы).

"Получив оперативную информацию о произошедшей аварии, руководством Департамента экологии по Жамбылской области и руководителем отдела лабораторно аналитического контроля совместно с прокуратурой города Тараз был осуществлен выезд на место происшествия. В 21:20 произведен замер на санитарно-защитной зоне завода (СЗЗ) по ул. Сулейманова, где установлено значительное превышение фтористого водорода. Превышения по аммиаку, сероводороду и оксиду углерода не установлены", – говорится в сообщении.

Также в 22:05 проведен замер на аналогичные загрязняющие вещества на СЗЗ завода вблизи поселка Шайкорык – превышение допустимого уровня загрязняющих веществ не установлено.

По информации Жамбылского филиала РГП "Казгидромет", загрязнение воздуха в городе наблюдаются по взвешенным веществам, не превышающее 1 ПДК.

"Перевооружившись лабораторными приборами и забрав с поверки газоанализатор, сотрудники Департамента на основании Предпринимательского кодекса РК зашли на внеплановую проверку в ТОО "Казфосфат" Минеральные удобрения для проведения измерения на источнике выброса загрязняющих веществ сернокислотного цеха, однако в момент замеров цех был приостановлен, проводилась его продувка. В этой связи превышение загрязняющих веществ не установлено", – отмечается в сообщении.

В ходе внеплановой проверки будет проведен камеральный контроль для выяснения причин и обстоятельств произошедшей внештатной ситуации. 

В настоящее время Департаментом и Казгидрометом продолжается мониторинг атмосферного воздуха.

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