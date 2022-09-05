Позаботьтесь о тепле заранее

Город продолжает готовиться к отопительному сезону.

Шымкентцев призывают провести опрессовку системы отоп­ления в многоэтажных домах, а также советуют для проведения ревизии и в случае необходимос­ти ремонта теплового оборудования обращаться к профессио­налам.

В Енбекшинском районе Шымкента работает девять компаний, оказывающих услуги по опрессовке внутридомовой системы отопления. На территории района насчитывается 630 многоэтажных домов, из которых 533 подключены к цент­ральной системе отопления. Жители примерно половины о предстоящем отопительном сезоне позаботились заблаговременно. Все оборудование работает, по необходимос­ти заменены лежаки и стояки, система готова к приему тепла.

Среди таких образцово-показательных домовладельцев – жители дома № 58 по улице Акназар-хана. Они ежегодно подписывают договоры с обслуживающей организацией, понимая, что подготовиться к зимним холодам необходимо летом. Еще несколько лет назад здесь на общем собрании решили заменить все металлические трубы в подвале на пластиковые, обновили изношенное оборудование и теперь не знают проблем с отоплением, а опрессовка не требует дополнительных затрат, кроме как на проверку системы.

Состоянием городских тепловых сетей озабочены специалис­ты коммунальных служб. Из 15 котельных города к работе зимой готовы 12, три ремонтируются. Из 17 насосных станций 14 прошли проверку полностью, в двух проводится текущий ремонт, на одной – плановый.

– 411 километров городских теплотрасс города прошли опрессовку, предусмотрены работы по замене труб на 18 километрах, – информирует главный инженер ГКП «Куатжылуорталык» Нурбек Орынбаев. – К концу сентября завершим все работы.

В текущем году коммунальщики запланировали проведение ремонтных работ и замену труб на наиболее проблемных участках. К примеру, на пересечении улиц Токаева и Турысова решено тепловую систему обновить. Изношенные трубы полностью заменили специальными изолированными, сохраняющими тепло.

Активно к зиме готовятся и на главной теплоцентрали города – АО «3-Энергоорталык». Годовая ремонтная программа в самом разгаре. Она включает ремонты на трех котлах, двух турбинах, на трансформаторе и бойлерах. На приобретение необходимого оборудования и проведение ремонта преду­смотрен солидный бюджет – 903 млн тенге.

Уже завершен капитальный ремонт трансформатора Т-3, текущий ремонт турбоагрегатов № 1 и 2, котлоагрегатов № 1, 2, 3. На очереди – ремонт вспомогательного оборудования. В сентябре завершится капремонт четырех бойлеров-подогревателей сетевой воды с заменой латунных трубок и запорно-регулирующей арматуры.

Предусмотрена замена пакетов РВП (холодного слоя) на котлоагрегате № 1. Это позволит предприятию снизить затраты электрической энергии на собственные нужды. Все работы будут завершены к началу отопительного сезона.

– Мы направляем все усилия на модернизацию оборудования, поддержание котлов и турбин в исправном техническом состоянии, – говорит генеральный директор АО «3-Энергоорталык» Кайрош Онгарбаев. – Все это делается для надежного и качественного обеспечения Шымкента теплом и электроэнергией. Для нас бесперебойная и стабильная работа ТЭЦ – приоритет номер один.

Также на ШТЭЦ работают над увеличением мощности предприятия, ведут проектные работы. Введение объекта в экс­плуатацию планируется на 2025–2026 годы.