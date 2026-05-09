Поздравили героев

Житель села Отеген-батыра 103-летний Танирберген Толганбаев был призван в ряды Красной армии в далеком 1942 году. Боевой путь снайпера, начавшийся в Ереванском погранотряде, завершился лишь в 1949-м. Был ранен, потерял в боях нескольких фронтовых товарищей. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Кавказа», маршала Жукова, юбилейными знаками отличия. В мирное время, занимая ответственные посты в системе МВД и прокуратуры, Танирберген Толганбаев внес весомый вклад в борьбу с организованной преступностью.

Почетный гражданин Уйгурского района Алим Кебиров сражался на Белорусском фронте, освобождал Украи­ну. В бою под Белгородом был тяжело ранен, но после госпиталя вернулся в строй. В 1944 году при освобождении Львова жизнь солдата вновь оказалась на волоске. Получив в сражении второе тяжелое ранение, боец был комиссован и отправлен домой. Долгие годы дехканин трудился в родном колхозе бригадиром, заведующим фермой, председателем сельсовета. Вместе с ныне покойной супругой Модангуль Варисовой воспитал двух дочерей и шестерых сыновей.

Один из самых энергичных фронтовиков в регионе – заслуженный педагог Казах­стана Солтанбай Жарыкбасов. Несмотря на преклонный возраст – 101 год, аксакал водит машину, ездит верхом, пишет книги. На Забайкальском фронте ветеран прошел путь от рядового пулеметчика до командира батальона. Несколько поколений жителей села Алга Енбекшиказахского района, где проживает Солтанбай Жарыкбасов, – его ученики. Выйдя на заслуженный отдых, он долгие годы возглавлял совет старейшин сельского округа.

Еще один участник войны, уроженец Беларуси Федор Ковалев, стал красноармейцем в ноябре 1944 года, когда ему исполнилось 17 лет. Воевал в составе стрелковых дивизий Дальневосточного фронта. Переехав в 1969 году в Алматинскую область, Федор

Мельянович работал слесарем и электромонтером на одном из предприятий по ремонту сельхозтехники. Нынче 98-летний аксакал проживает с семьей сына в селе Узынагаш.

Поздравив ветеранов с наступающим праздником, представители местных властей выразили им благодарность за проявленные в годы войны мужество и героизм, пожелали крепкого здоровья. По их словам, священный долг казах­станцев – окружить вниманием и заботой людей, жизненный путь которых служит ярким примером самоотверженнос­ти, стойкости и патриотизма. Подвиг солдат Великой Отечест­венной навсегда останется в памяти народа.

В свою очередь фронтовики пожелали всем казахстанцам мирного неба над головой, стабильности и процветания.

По данным акимата Алматинской области, за счет местного бюджета ветеранам выделяют путевки в санатории, принимаются меры по улучшению их жилищно-бытовых условий. В частности, в прошлом году троим участникам войны были вручены ключи от квартир в городе Конаеве. Кроме того, ежегодно оказывается финансовая поддержка труженикам тыла, блокадникам Ленинграда, бывшим узникам концлагерей.