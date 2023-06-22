Пожар на Аксуском заводе ферросплавов потушен

Происшествия, Видеогалерея
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Бескорсая Екатерина
cобкор по Павлодарской области
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Огнеборцы Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области потушили крупный пожар на Аксуском заводе ферросплавов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

21 июня в плавильном цеху №4 Аксуского завода ферросплавов загорелся трансформатор возле печи №41.

Вызов на пульт 112 поступил в 15:54.

Сотрудники завода эвакуировались сами. На территории завода в момент пожара включилась автоматическая установка пенного пожаротушения.

«Пожарные остановили горение двух трансформаторов, оборудования и насосного масла на ориентировочной площади 50 квадратных метров. Также ликвидировано горение электрических проводов в трансформаторных шахтах на отметке №15. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров», – рассказали в ДЧС.

Работу огнеборцев усложняли интенсивное пламя, горение насосного масла и высокая температура. Из-за последней к тому же обрушилось потолочное перекрытие.

На месте работали 53 сотрудника ДЧС и 13 единиц техники, полиция и скорая, был развернут штаб.

«Пожарные отработали слаженно и эффективно, применяя свои профессиональные навыки и опыт. Благодаря их отваге и предельным усилиям, пожар удалось локализовать в 20:52 и полностью ликвидировать в 22:40», – заключили в пресс-службе департамента.

При тушении пострадал пожарный. С травмой руки его госпитализировали в больницу. 

По данным же управления здравоохранения области, озвученным ранее, пожарный 1993 года рождения упал с крыши во время тушения возгорания на Аксуском заводе ферросплавов. 

«У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, ушиб таза, разрыв связок правого лучезапястного сустава. Проведена гипсовая иммобилизация сустава, госпитализирован в травматологическое отделение. Состояние средней степени тяжести, стабильное», – сообщали в ведомстве.

 

#ЧС #ДЧС #пожар #происшествие #Аксуский завод ферросплавов #Павлодарской области

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