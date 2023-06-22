Пожар на Аксуском заводе ферросплавов потушен

Огнеборцы Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области потушили крупный пожар на Аксуском заводе ферросплавов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

21 июня в плавильном цеху №4 Аксуского завода ферросплавов загорелся трансформатор возле печи №41.

Вызов на пульт 112 поступил в 15:54.

Сотрудники завода эвакуировались сами. На территории завода в момент пожара включилась автоматическая установка пенного пожаротушения.

«Пожарные остановили горение двух трансформаторов, оборудования и насосного масла на ориентировочной площади 50 квадратных метров. Также ликвидировано горение электрических проводов в трансформаторных шахтах на отметке №15. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров», – рассказали в ДЧС.

Работу огнеборцев усложняли интенсивное пламя, горение насосного масла и высокая температура. Из-за последней к тому же обрушилось потолочное перекрытие.

На месте работали 53 сотрудника ДЧС и 13 единиц техники, полиция и скорая, был развернут штаб.

«Пожарные отработали слаженно и эффективно, применяя свои профессиональные навыки и опыт. Благодаря их отваге и предельным усилиям, пожар удалось локализовать в 20:52 и полностью ликвидировать в 22:40», – заключили в пресс-службе департамента.

При тушении пострадал пожарный. С травмой руки его госпитализировали в больницу.

По данным же управления здравоохранения области, озвученным ранее, пожарный 1993 года рождения упал с крыши во время тушения возгорания на Аксуском заводе ферросплавов.

«У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, ушиб таза, разрыв связок правого лучезапястного сустава. Проведена гипсовая иммобилизация сустава, госпитализирован в травматологическое отделение. Состояние средней степени тяжести, стабильное», – сообщали в ведомстве.