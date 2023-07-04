Пожар произошел в лесничестве Павлодарской области

Фото пресс-службы МЧС РК

В лесничестве "Ертіс Орманы" Павлодарской области загорелись сухие деревья, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"В Щербактинском районе, в лесничестве "Ертіс Орманы" произошло загорание сухих деревьев на общей площади 1,4 га. Лесники оперативно передали информацию сотрудникам ДЧС по каналу внутренней связи, служба пожаротушения незамедлительно выехала на место ЧС", - говорится в информации ДЧС региона.

На месте сотрудникам лесничества помогают личный состав и техника ДЧС Павлодарской области.

Пожар удалось локализовать. Угрозы распространения нет. Тушение продолжается.

Отметим, сегодня Департамент экономических расследований по Павлодарской области сообщил о приговоре суда в отношении руководителя "Ертіс Орманы".

"Установлено, что заместитель генерального директора РГУ "Ертіс Орманы" Абжатов К.М. получил от одного из лесозаготовителей 1 млн тенге за общее покровительство при лесозаготовительной работе, а также за получение новых объемов работы по очистке леса. Полученные деньги Абжатов использовал в личных целях", – рассказали в департаменте.