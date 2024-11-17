Пожар с гибелью детей в Астане: возбуждено уголовное дело

Результаты расследования будут озвучены после завершения проверки, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

«По факту пожара, произошедшего в частном двухэтажном жилом доме, в связи с нарушением требований пожарной безопасности, которое привело к гибели детей, отделом дознания ДЧС Астаны возбуждено уголовное дело по статье 292 части 3 УК РК», - сообщили в департаменте.

Результаты расследования, отмечается в сообщении, будут озвучены после завершения проверки.

Как сообщалось, в частном двухэтажном доме в Астане, где сегодня произошло возгорание кровли с частичным обрушением, проживали две семьи. Погибли четверо детей.