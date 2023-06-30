Площадь пожара в Иле-Балхашском резервате сокращена до 30 га

Фото пресс-службы МЧС РК

Площадь пожара в Иле-Балхашском резервате на 11:00 часов 30 июня совместными усилиями пожарных и местных исполнительных органов удалось сократить до 30 га. Работают 80 человек и 22 единицы техники.

Горение происходит в труднодоступных болотистых местах. На эти острова на авиатехнике "Казавиалесохраны" забрасывается десант, который затем прозводит тушение с помощью мотопомп и шанцевого инструмента.



Напомним, пожар в Иле-Балхашском резервате ранее охватывал площадь более чем в 6 тысяч га. На 28 июня площадь горения была сокращена до 100 га.