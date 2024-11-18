Проигнорировавшим вызов пожарным вынесли приговор в Алматинской области

Суд
52
Венера Баталова
корреспондент

К месту происшествия они прибыли только через 5 часов после вызова, когда дом уже вовсю горел

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Верховного суда РК, в мае 2023 года около 17:30 житель села Елтай Алматинской области позвонил в пожарную часть и сообщил о возгорании высохшей травы на близлежащей к его дому территории. Пожарные вызов проигнорировали, передает Kazpravda.kz

«На пожар прибыл представитель акимата, который совместно с местными жителями пытался потушить пожар подручными средствами. Пожарная служба прибыла и приступила к тушению пожара только в 22:40, когда огонь добрался до дома истца. В результате жилище было повреждено пожаром и сельчанину был причинен материальный ущерб в 11,9 млн тенге», - говорится в сообщении суда.

В связи с этим истец обратился в суд с требованием признать незаконным бездействие аппарата акима Елтайского сельского округа и службы пожаротушения во время пожара и возместить понесенные в связи с этим материальные убытки.

СМАС признал незаконным бездействие Службы пожаротушения, обязал ее возместить 11,9 млн тенге причиненных материальных убытков.

Это решение Служба обжаловала в апелляции.

Алматинский облсуд, изучив материалы дела, пришел к выводу, что решение суда первой инстанции является законным и обоснованным. Судебный акт по делу оставлен в силе.

#суд #приговор #пожар

Популярное

Все
Королева оперной сцены Бибигуль Тулегенова отметила юбилей концертом в Астане
Детсад для особенных детей построят в Актобе за счет возвращенных активов
Открытия новой школы дождались жители райцентра Актюбинской школы
В Санкт-Петербурге задержали бежавшего казахстанца
Около 200 человек привлекли к ответственности в сфере легального оборота наркотиков
Новый способ подслащивания помидоров нашли китайские ученые
Штат сотрудников органов опеки увеличат в Казахстане – Закиева
Одаренных детей будут обучать по «Болашаку»
Казахстанские авиадиспетчеры пройдут подготовку на тренажере с ИИ
В Астане назначены районные акимы
Лжеполицейские шантажом выманили деньги у граждан
В Дубае начали строить первый порт для аэротакси
Изменится ли пенсионный возраст в Казахстане в 2025 году
Шаг навстречу будущей профессии: школьники познакомились с жизнью гвардейцев
Гигантский скелет динозавра продали на аукционе почти за 5 млн евро во Франции
Назначен заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией МВД РК
ТВ и радио в Казахстане приостановят вещание на этой неделе
Защиту трудовых прав казахстанцев, выезжающих за рубеж, обеспечат в РК
Туман и порывистый ветер обещают синоптики в ближайшие три дня
Дмитрий Панарин завоевал золотую медаль на турнире по бадминтону в Замбии
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК
Какая средняя зарплата по Казахстану
Обзор сервисов родительского контроля в Интернете
Песни Шамши Калдаякова прозвучат на сцене Қазақконцерта в Астане
Хлеборобы в тревожном ожидании...
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Водителям напомнили о запрете на обгон снегоуборочной колонны
Токаев прибыл в Баку
В республике зарегистрировано более 40 тысяч человек, страдающих шизофренией
«Таза Қазақстан»: «исторические» свалки ликвидируют в Темиртау
Всемирный климатический саммит: Токаев прибыл на Бакинский олимпийский стадион
Мужчина незаконно выловил более 200 кг рыбы в ВКО
Сделать ход конем
Снегопад, метель и морозы ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
К дальнейшему усилению гарантий независимости судей
В нашей копилке 17 медалей
Руслан Есеналин возглавил комитет в Минтуризма
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Премий для госслужащих больше не будет
Реконструкция близится к завершению
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Чеченка с казахской душой
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
До золота рукой подать
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные

Читайте также

Получившего госгрант «бизнесмена» обязали через суд вернуть…
Шесть лет тюрьмы получил глава департамента в Шымкенте за в…
Многодетную мать чуть не оставили без социального жилья в К…
Суд защитил права несовершеннолетнего карагандинца

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]