Проигнорировавшим вызов пожарным вынесли приговор в Алматинской области

К месту происшествия они прибыли только через 5 часов после вызова, когда дом уже вовсю горел

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Верховного суда РК, в мае 2023 года около 17:30 житель села Елтай Алматинской области позвонил в пожарную часть и сообщил о возгорании высохшей травы на близлежащей к его дому территории. Пожарные вызов проигнорировали, передает Kazpravda.kz

«На пожар прибыл представитель акимата, который совместно с местными жителями пытался потушить пожар подручными средствами. Пожарная служба прибыла и приступила к тушению пожара только в 22:40, когда огонь добрался до дома истца. В результате жилище было повреждено пожаром и сельчанину был причинен материальный ущерб в 11,9 млн тенге», - говорится в сообщении суда.

В связи с этим истец обратился в суд с требованием признать незаконным бездействие аппарата акима Елтайского сельского округа и службы пожаротушения во время пожара и возместить понесенные в связи с этим материальные убытки.

СМАС признал незаконным бездействие Службы пожаротушения, обязал ее возместить 11,9 млн тенге причиненных материальных убытков.

Это решение Служба обжаловала в апелляции.

Алматинский облсуд, изучив материалы дела, пришел к выводу, что решение суда первой инстанции является законным и обоснованным. Судебный акт по делу оставлен в силе.