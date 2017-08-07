​Пожелаем удачи!

Удачно начала свое выступление на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне-2017 олимпийская чемпионка Лондона-2012 в тройном прыжке Ольга Рыпакова.

В квалификационных соревнованиях приняли участие 26 спорт­сменок, перед которыми стояла задача хотя бы в одном из трех прыжков приземлиться на отметке 14 м 20 см или дальше. Этот результат давал прямой выход в финал соревнований.

Спортсменка из Усть-Каменогорска справилась с задачей в первой же попытке, прыгнув на 14 м 57 см. Это был лучший результат дня. Без проблем отобрались на решающие состязания и главные соперницы Рыпаковой – Юлимар Рохас (Венесуэла­, 14 м 52 см), Сюзанна Кошта (Португалия, 14 м 35 см), а еще продолжит борьбу за «золото» и многолетняя конкурентка Ольги – колумбийка Катрин Ибаргуэн, в первой квалификационной попытке прыгнувшая на 14 м 21 см и не ставшая больше проверять свою готовность к дальнейшей борьбе.

Финал состоится сегодня в вечерней программе мундиаля. За медали борьбу поведут 12 сильнейших спортсменок мира.