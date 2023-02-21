Позиция Казахстана ухудшилась в индексе восприятия коррупции

Основной причиной недоверия или низкой степени доверия к антикоррупционной службе послужило то, что 35,4% респондентов уверены, что сам антикор коррумпирован. Еще 34,2% отметили, что деятельность службы чаще связана с мерами наказания, чем непосредственно с защитой прав граждан. 20,6% респондентов упомянули низкий уровень профессионализма сотрудников.

Фото: Kazpravda.kz

Организация Transparency International опубликовала Индекс восприятия коррупции (ИВК) за 2022 год. Согласно этим данным, Казахстан занял 101-е место среди 180 стран и набрал лишь 36 баллов, против 37 баллов в 2021-м, передает Каzpravda.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Как поясняется в материале мониторингового проекта, в индексе используется шкала от 0 до 100, где 0 соответствует крайне высокому уровню коррупции, а 100 - крайне низкому.

Лучшие позиции в рейтинге по индексу восприятия коррупции за 2022 год заняли Дания (90 баллов), а также Финляндия и Новая Зеландия (по 87 баллов).

Среди стран ЕАЭС выше Казахстана расположились Армения (46 баллов и 63-е место) и Беларусь (39 баллов и 91-е место).

Хуже дела с коррупцией, по данным Transparency International, обстоят в России (28 баллов и 137-е место) и в Кыргызстане (27 баллов и 140-е место).

Отмечается, что средний ИВК по миру уже одиннадцатый год подряд держится на уровне 43 баллов, и это говорит о том, что многие страны не могут добиться в борьбе с коррупцией какого-либо успеха.

Между тем проведенное Бюро национальной статистики Казахстана исследование показало, что полное доверие к антикоррупционной службе, согласно данным за октябрь-ноябрь 2022 года, высказали 29,2% респондентов, против 25,1% в ноябре-декабре 2021 года. Частично согласны с утверждением, что этой службе можно доверять - 30,5% ответивших, против 26,3% годом ранее. При этом доля респондентов, которые не вполне согласны доверять антикору, также выросла с 2,8% до 3,3%. Доля тех, кто службе полностью не доверяет, за год уменьшилась, но незначительно - с 1,8% до 1,6%. Сократилась и доля тех, кто с этой службой никогда не сталкивался - со 44% до 35,5%.

Основной причиной недоверия или низкой степени доверия к антикоррупционной службе послужило то, что 35,4% респондентов уверены, что сам антикор коррумпирован. Еще 34,2% отметили, что деятельность службы чаще связана с мерами наказания, чем непосредственно с защитой прав граждан. 20,6% респондентов упомянули низкий уровень профессионализма сотрудников.

При этом только за январь текущего года за совершение коррупционных преступлений был осужден 91 человек, тогда как годом ранее, в январе 2022 года, за совершение коррупционных преступлений были осуждены 24, при этом в январе 2020-го и 2021 года - по 54 человека.

