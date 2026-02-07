Права человека как приоритет

Мнения
130
Саипжамал Корганова, доцент кафедры «Политология» ЮКУ им. М. Ауэзова, кандидат философских наук

В стране идет активное обсуждение проекта новой Конституции рес­публики. Члены партий, депутаты, эксперты, юристы, общественные активисты внесли сотни предложений и поправок, касающихся широкого круга вопросов, – от трансформации институциональных основ государства до редакционных уточнений конституционных норм. В течение полугода проделана огромная работа.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Считаю целесообразным остановиться на вопросах прав человека и гражданина в сис­теме конституционно-правовых реформ. Концептуальные изменения Основного закона направлены на усиление человекоцентричнос­ти государства, отражение актуальных ценностей и принципов, а также на повышение эффективности политических институтов. Примечательно, что в новой преамбуле права и свободы человека впервые провозглашаются в качестве основного приоритета государства. Единство и солидарность, межэтническое и межконфессиональное согласие определяются как фундамент государственности.

Общеизвестно, что Конституция – основной источник права в любом государстве, ядро правовой системы. В силу своего верховенства она пользуется повышенной правовой защитой. Во многих странах предусматривается особый, усложненный порядок ее изменения.

После обретения независимости в 1990-е годы во всех государствах СНГ были приняты новые Конституции. В последующие десятилетия практи­чески все они провели конституционные реформы, обусловленные социально-экономическими и политическими трансформациями.

Казахстан также последовательно осуществлял конституционные изменения на разных этапах своего развития. Последний большой пакет поправок в Основной закон был внесен в 2022 году. Одним из главных направлений той реформы стало перераспределение полномочий между ветвями власти, связанное с необходимостью укрепления системы гос­управления, национальной идентичности и демократических основ государства. Это отразило общественный запрос на справедливость, демократизацию и безусловный приоритет прав человека, утвердив новую систему коор­динат государственной политики.

В рамках конституционно-правовых реформ в Казахстане последовательно усиливаются гарантии защиты прав человека и гражданина. Это проявляется в том числе в создании специализированных институтов и выполнении международных обязательств. Права и свободы, закрепленные в Конституции, соответствуют положениям Всеобщей декларации прав человека 1948 года, Международных пактов 1966 года, а также Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Тем самым Конституция Республики ­Казахстан органично встроена в систему международных стандартов защиты прав личности.

Законодательные изменения предусматривают закрепление и расширение основных прав и свобод, включая право на жизнь, равенство, собственность, свободу слова, вероисповедания, собраний и ассоциаций, право на справедливое судебное разбирательство. Усиливается принцип неприкосновенности личнос­ти, вводится защита персональных данных и цифровых прав, закрепляются нормы, направленные на защиту человеческого достоинства и недопущение дискриминации.

Конституционные изменения усиливают защиту личности, расширяют судебные механизмы, формируют институциональные условия для соблюдения прав человека в долгосрочной перспективе. Баланс полномочий между ветвями власти и усиление общественного и судебного контроля соз­дают реальные возможности для защиты интересов граждан.

Отдельного внимания заслуживают институциональные новации. Новый однопалатный парламент – ­Курултай – будет состоять из 145 депутатов, избираемых по пропорцио­нальной системе сроком на пять лет при сохранении квот для женщин, молодежи и лиц с инвалидностью. Народный совет, в свою очередь, будут представлять этнокультурные объединения, общественные организации и регионы, отражая многообразие казахстанского общества.

Идеологема «Закон и Порядок», обозначенная Президентом, получила широкую общественную поддержку и стала важным ориентиром государственной идеологии. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, именно уважение к закону является фундаментом зрелой демократии и основой построения Справедливого Казахстана.

В целом права и свободы человека становятся смысловым стержнем всего Основного закона. Проект новой Конституции также подчеркивает особое значение образования и науки, культуры и инноваций, утверждая, что будущее государства определяется не природными ресурсами, а челове­ческим капиталом.

Активное участие граждан в обсуж­дении проекта и в предстоящем общенациональном референдуме станет важным шагом в укреп­лении демократических основ и правовой культуры казахстанского общества.

#обсуждение #проект #реформа #конституция

