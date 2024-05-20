Правила осуществления пенсионных выплат за счет ОПВР разработало Минтруда

Проект постановления правительства об утверждении правил размещен на портале «Открытые НПА»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство труда и социальной защиты населения РК разработало Правила определения размера и осуществления пенсионных выплат за счет обязательных пенсионных взносов работодателя из Единого накопительного пенсионного фонда, сообщает Kazpravda.kz.

Проект разработан в соответствии с подпунктом 8 статьи 11 Социального кодекса РК и определяет размер и порядок осуществления пенсионных выплат из Единого накопительного пенсионного фонда за счет обязательных пенсионных взносов работодателей (ОПВР).

Так, в соответствии с Правилами пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов работодателя предоставляются лицам, за которых перечислены ОПВР в совокупности не менее 60 календарных месяцев:

- при наступлении пенсионного возраста (63/61 лет);

- лицам, имеющим инвалидность первой и второй групп, если она установлена бессрочно.

Пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет ОПВР назначаются пожизненно и осуществляются по месяц смерти или выезда на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан включительно.

В Минтруда отметили, что принятие проекта постановления не повлечет за собой негативных социально-экономических и/или правовых последствий.

Подробнее с документом можно ознакомиться по ссылке.