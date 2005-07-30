Правила предоставления санаторно-курортного лечения инвалидам и детям-инвалидам

Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 июля 2005 года, № 754

1. Общие положения Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления санаторно-курортного лечения инвалидам и детям-инвалидам, с целью их медицинской реабилитации, направленной на восстановление нарушенных или утраченных функций организма и здоровья. 1. Обеспечение санаторно-курортным лечением осуществляется местными исполнительными органами путем предоставления санаторно-курортной путевки (далее — путевка) инвалидам и детям-инвалидам согласно индивидуальной программе реабилитации инвалида. 2. Путевки приобретаются департаментами (управлениями) координации занятости и социальных программ областей, департаментами (управлениями) занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы (далее — уполномоченный орган области, города республиканского значения, столицы) за счет средств государственного заказа в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках. 3. Оформление и учет документов на санаторно-курортное лечение инвалидов и детей-инвалидов производится районным (городским) отделом занятости и социальных программ (далее — уполномоченный орган района (города). 4. Уполномоченным органом района (города) ведется журнал регистрации заявлений и выдачи путевок (приложение 2 к вышеназванным Правилам). Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и заверен печатью уполномоченного органа района (города). 2. Порядок подачи заявления 5. Инвалиды либо с их письменного согласия другое лицо, а также законные представители детей-инвалидов подают заявление установленной формы в уполномоченный орган района (города) (приложение 1 к вышеназванным Правилам). К заявлению прилагаются следующие документы: 1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 2) для детей-инвалидов — копия свидетельства о рождении ребенка и копия документа, удостоверяющего личность его законного представителя; 3) копия санаторно-курортной карты, выданная организацией здравоохранения; 4) книга учета жильцов; 5) копии выписки из справки об инвалидности и выписки из индивидуальной программы реабилитации инвалида; 6) при подаче заявления другим лицом с письменного согласия инвалида — копия документа, удостоверяющего его личность. 6. Документы, необходимые для обеспечения санаторно-курортным лечением, представляются в подлинниках и копиях для сверки в уполномоченный орган района (города). После сверки подлинники документов возвращаются заявителю. Специалисты уполномоченного органа района (города) заверяют копии документов и формируют их в дело. 7. Решение о предоставлении путевки принимается уполномоченным органом района (города) при наличии всех необходимых документов. 3. Порядок приобретения и выдачи путевок на санаторно-курортное лечение 8. Уполномоченный орган района (города) формирует списки инвалидов и детей-инвалидов, подавших заявления, которым согласно индивидуальной программе реабилитации инвалида рекомендовано санаторно-курортное лечение. 9. Регистрация заявлений осуществляется уполномоченным органом района (города) в порядке их поступления. 10. Уполномоченный орган района (города) в течение 10 календарных дней представляет в уполномоченный орган области, города республиканского значения, столицы сформированные списки. 11. Уполномоченный орган области, города республиканского значения, столицы согласно представленным спискам распределяет между уполномоченными органами района (города) путевки для использования их по целевому назначению. 12. Путевка выдается уполномоченным органом района (города) на руки лицу, имеющему право на санаторно-курортное лечение, либо по его письменному согласию другому лицу, указанному в заявлении. Путевка ребенку-инвалиду выдается на руки его законному представителю. 13. В случае отказа в предоставлении путевки уполномоченный орган района (города) в течение 5 рабочих дней со дня принятия заявления обязан дать заявителю письменный мотивированный отказ. 14. В случае невозможности использования путевки по определенным причинам (смерть, болезнь и другие признанные уполномоченным органом района, (города) уважительными), она подлежит возврату в уполномоченный орган района (города) и выдаче другому лицу в порядке очередности. Возврат путевки фиксируется в журнале регистрации заявлений и выдачи путевок. 15. При неиспользовании путевки по уважительным причинам выданная путевка при возможности может быть заменена на путевку другого периода согласно графику заезда, но не позднее трех дней до начала заезда, указанного в путевке, подлежащей обмену. 16. Путевки предоставляются не более одного раза в календарный год на срок, устанавливаемый уполномоченным органом области, города республиканского значения, столицы.

Приложения 1 и 2 к Правилам предоставления санаторно-курортного лечения инвалидам и детям-инвалидам и Перечень технических вспомогательных (компенсаторных) средств и специальных средств передвижения, предоставляемых инвалидам - скачать