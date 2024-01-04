Правила применения разрешительной системы для международных перевозок усовершенствуют в Казахстане

В Минтранспорта сообщили, что квота обмена бланками разрешений в этом году согласована с 42 государствами, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации пресс-службы ведомства, на сегодня перевозчики РК перевозят груз в рамках межправительственных соглашений об автотранспорте, заключенных с 42 странами мира. Из них 34 предусматривают полностью разрешительную систему для перевозок грузов, 6 - разрешительную систему только для перевозок в/из третьих стран (Россия, Беларусь, Кыргызстан, Сербия, Румыния, Узбекистан) и 2 - полностью безразрешительную систему проезда (Армения, Таджикистан).

В частности, ежегодно с учетом интересов отечественного рынка международных автоперевозок, производится паритетный обмен бланками разрешений с иностранными уполномоченными органами, которые распределяются в автоматизированной системе и по заявке выдаются отечественным перевозчикам, имеющим допуск к указанному виду перевозок.

«В 2023 году произведен обмен 231 тыс. ед. с учетом дополнительного обмена разрешениями со странами Европы, СНГ и КНР. Так, на 2024 год с 42 государствами согласована квота обмена бланками разрешений в количестве порядка 150 тыс. разрешений», — говорится в официальном сообщении.

Вместе с тем в министерстве заверили, что в случае возросшей потребности отечественных перевозчиков вопрос дополнительного обмена бланками разрешений проработают с компетентными органами иностранных государств.