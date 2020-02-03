Правила ввоза и эксплуатации автомобилей из ЕАЭС утвердило Правительство РК

Премьер-министр РК Аскар Мамин подписал постановление Правительства Республики Казахстан от 31 января 2020 года №25 "О некоторых вопросах ввоза в Республику Казахстан и эксплуатации гражданами Республики Казахстан отдельных транспортных средств, зарегистрированных в государствах-членах Евразийского экономического союза", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 января 2016 года № 28 "Об утверждении Правил реализации расширенных обязательств производителей (импортеров)" (САПП Республики Казахстан, 2016 г., № 3-4, ст. 18) следующие дополнения:
– в Правилах реализации расширенных обязательств производителей (импортеров), утвержденных указанным постановлением: пункт 20 дополнить абзацем вторым следующего содержания: "В отношении автотранспортных средств, ввезенных гражданами Республики Казахстан из государств-членов Евразийского экономического союза в Республику Казахстан до 1 февраля 2020 года, плата вносится до 1 марта 2021 года";
– пункт 22 дополнить абзацем следующего содержания: "Документ, подтверждающий исполнение расширенных обязательств производителями (импортерами) при первичной регистрации автотранспортных средств, ввезенных гражданами Республики Казахстан из государств-членов Евразийского экономического союза в Республику Казахстан до 1 февраля 2020 года, представляется в уполномоченный орган по обеспечению безопасности дорожного движения до 1 марта 2021 года".
2. Министерству внутренних дел Республики Казахстан до 1 марта 2020 года в установленном законодательством порядке принять меры по:
1) регистрации автотранспортных средств, ввезенных до 1 февраля 2020 года гражданами Республики Казахстан из государств-членов Евразийского экономического союза в Республику Казахстан, соответствующих требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности колесных транспортных средств" (Решение Комиссии таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 877);
2) установлению срока действия свидетельства о регистрации указанной категории автотранспортных средств до 1 марта 2021 года;
3) направлению в Министерство финансов Республики Казахстан информации по регистрации автотранспортных средств, ввезенных до 1 февраля 2020 года гражданами Республики Казахстан из государств-членов Евразийского экономического союза в Республику Казахстан.
3. Министерствам финансов, внутренних дел, юстиции, экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке принять меры, вытекающие из настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования и действует до 1 марта 2021 года.
Премьер-министр Республики Казахстан А. Мамин
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 января 2016 года № 28 "Об утверждении Правил реализации расширенных обязательств производителей (импортеров)" (САПП Республики Казахстан, 2016 г., № 3-4, ст. 18) следующие дополнения:
– в Правилах реализации расширенных обязательств производителей (импортеров), утвержденных указанным постановлением: пункт 20 дополнить абзацем вторым следующего содержания: "В отношении автотранспортных средств, ввезенных гражданами Республики Казахстан из государств-членов Евразийского экономического союза в Республику Казахстан до 1 февраля 2020 года, плата вносится до 1 марта 2021 года";
– пункт 22 дополнить абзацем следующего содержания: "Документ, подтверждающий исполнение расширенных обязательств производителями (импортерами) при первичной регистрации автотранспортных средств, ввезенных гражданами Республики Казахстан из государств-членов Евразийского экономического союза в Республику Казахстан до 1 февраля 2020 года, представляется в уполномоченный орган по обеспечению безопасности дорожного движения до 1 марта 2021 года".
2. Министерству внутренних дел Республики Казахстан до 1 марта 2020 года в установленном законодательством порядке принять меры по:
1) регистрации автотранспортных средств, ввезенных до 1 февраля 2020 года гражданами Республики Казахстан из государств-членов Евразийского экономического союза в Республику Казахстан, соответствующих требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности колесных транспортных средств" (Решение Комиссии таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 877);
2) установлению срока действия свидетельства о регистрации указанной категории автотранспортных средств до 1 марта 2021 года;
3) направлению в Министерство финансов Республики Казахстан информации по регистрации автотранспортных средств, ввезенных до 1 февраля 2020 года гражданами Республики Казахстан из государств-членов Евразийского экономического союза в Республику Казахстан.
3. Министерствам финансов, внутренних дел, юстиции, экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке принять меры, вытекающие из настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования и действует до 1 марта 2021 года.
Премьер-министр Республики Казахстан А. Мамин