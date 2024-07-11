Правила выдачи иностранных бланков на перевозку грузов изменили в Казахстане

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В правила применения разрешительной системы автомобильных перевозок в международном сообщении внесли изменения, сообщает Kazpravda.kz

Так, в Минтранспорта разработали новый порядок распределения иностранных разрешений, который предусматривает выдачу иностранных бланков разрешений казахстанским перевозчикам без каких-либо ограничений. Ожидается, что эти меры полностью исключат человеческий фактор и обеспечат прозрачность системы. Согласно новым правилам, запрос на получение бланка подается на каждый автотранспорт отдельно.

Также одним из требований правил является обязательное наличие у услугополучателя удостоверения и карточки допуска.

Кроме того, фиксация фактов въезда и выезда машины будет осуществляться через информационную систему «Беркут». Предполагается, что это позволит исключить предпосылки для перепродажи бланка на теневом рынке.

Заявка перевозчика будет принята через автоматизированную систему и бланки разрешений будут выдаваться через Центр обслуживания населения.

«Во внедряемой системе распределения бланков нет ограничений по историям перевозок и активности авто, а также полностью исключены предпосылки для перепродажи на теневом рынке. Что касается существующей системы распределения бланков, то на сегодня до 50 % полученных бланков закрепляется за перевозчиком с учётом их работы в предыдущем году, до 50 % переходят на категории резервных бланков и их могут получить все перевозчики», – проинформировали в ведомстве.

Также в действующей системе закрепление бланков за определенным перевозчиком ограничивало свободную конкуренцию, бланки выдавались только тем авто, которые ранее работали на международных перевозках, а также создавался искусственный дефицит бланков. При этом, добросовестные перевозчики не могли получить бланк даже при наличии грузов для перевозки.

«Новые правила гласят, что срок выезда автотранспорта, на которые оформлены бланки, с территории страны составляет не более 30 календарных дней с момента направления уведомления о результатах оказания госуслуги в личный кабинет пользователя. Для исключения передачи и перепродажи документов при выдаче бланков отечественному перевозчику на них будет указываться наименование физического или юридического лица», – говорится в официальном сообщении.

В пресс-службе отметили, что за передачу бланков или использование отечественным перевозчиком документа другого отечественного перевозчика предусмотрено ограничение в получении иностранных бланков разрешений на 6 месяцев.