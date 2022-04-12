Геннадий Головкин победил. Если маленькая и победонос­ная – то только такая.

Два года страна жила без по­единков GGG. Посмотрите на умилительные видео со всех концов страны. Аксакалы прильнули к экранам. Малые дети через телевизор обмахивают нашего боксера полотенцами в перерывах между раундами. Вот сила, которая объединяет. 40 лет – не повод, чтобы завершить карьеру. Необязательно драться дальше, но оставлять страну без Big Drama Show – это жестоко.

После неприветливого марта, который даже в южных регионах обозначился зимним месяцем, в страну пришел апрель. И Алматы зацвел. И это прекрасно: магнолии, урюк, черешня… Температура под 30 градусов – город сразу шагнул в лето!

Столица не желает отставать. Как минимум по эстетическим параметрам. Фонд земли «Устойчивое развитие» передал городу 1 000 саженцев морозостойкой сакуры. Ну не чудо ли?! Сейчас урбанисты выбирают место, где появится новая уникальная локация. А пока город заполняется весенней посадкой. Причем высаживают крупные деревья, чтобы результат был виден сразу. Старая площадь впервые за полвека стала зеленой: плюс 100 деревьев и 7 000 кустарников! И даже паркинг в аэропорту хотят озеленить, потому что огромное асфальтовое пространство – это уныло.

Грустная новость пришла из Минздрава. Почти половина проверенных игрушек в Казахстане небезопасна. В основном нарушения касались маркировки и санитарно-химичес­ких показателей. В составе части игрушек обнаружено превышение уровня фенола, формальдегида, бензола, метилового спирта, гептана. Где произведено большинство из них – догадаться несложно. За два месяца были исследованы 400 образцов. Из них всего одна игрушка сделана в Казахстане. Грустно, пожалуй, даже не потому, что сами не производим. А что привозим и продаем своим же детям такое вот…

Чуть повеселее дела обстоят в цифровом мире. В нескольких банковских приложениях появился раздел «Цифровые документы». Удостоверение личности, например, теперь можно показать прямо из телефона. Круто! С одной стороны – банк, с другой – цифровое правительство. Только без сбоев.

Цифровому правительству на неделе крепко досталось от будущих землепользователей. Впервые появилась возможность подать заявку на получение 10 соток земли в режиме онлайн через eGov. Причем можно не только встать в очередь, но и отслеживать ее, не выходя из дома. Еще один существенный плюс – регион можно выбрать любой, а не быть «прикрепленным» к рядом стоящему акимату.

Разумеется, есть одно маленькое но… Всего за сутки 100 000 казахстанцев буквально ринулись подавать заявки через систему. Ажиотаж – наше любимое. Помимо технических сбоев добавились проблемы местных акиматов, которым требуется время для актуализации баз. Этим и объясняется отклонение заявок в eGov. Сообщается, что в базу уже добавлено порядка 1,3 млн заявок прежних лет. Однако сигналов о том, сколько сегодня реально существует участков, пригодных к выдаче, – не поступало.

Все как в жизни. Никто не хочет получать сигналы SOS – только уведомления о пополнении счета. Да, голову в песок спрятать не получится. Новостей тревожных предостаточно. В первую очередь это цены, которые уничтожают все: результаты трудов, сбережения, надежды на отпуск.

Но ведь бывало и хуже, правда? А сложные времена рождают сильных людей. Посмотрите на кинотеатры! Еще вчера погибали-закрывались, а сегодня восхищаются статистикой. Стоило отменить карантинные ограничения, как сразу обозначился активный спрос. Показатели по сборам в первых числах апреля превысили цифры 2019 года. Маленькая, но ведь тоже победа над реальностью.