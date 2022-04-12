Колонка обозревателей
Правильные сигналы
Кирилл Пяртель

Геннадий Головкин победил. Если маленькая и победонос­ная – то только такая.

Два года страна жила без по­единков GGG. Посмотрите на умилительные видео со всех концов страны. Аксакалы прильнули к экранам. Малые дети через телевизор обмахивают нашего боксера полотенцами в перерывах между раундами. Вот сила, которая объединяет. 40 лет – не повод, чтобы завершить карьеру. Необязательно драться дальше, но оставлять страну без Big Drama Show – это жестоко.

После неприветливого марта, который даже в южных регионах обозначился зимним месяцем, в страну пришел апрель. И Алматы зацвел. И это прекрасно: магнолии, урюк, черешня… Температура под 30 градусов – город сразу шагнул в лето!

Столица не желает отставать. Как минимум по эстетическим параметрам. Фонд земли «Устойчивое развитие» передал городу 1 000 саженцев морозостойкой сакуры. Ну не чудо ли?! Сейчас урбанисты выбирают место, где появится новая уникальная локация. А пока город заполняется весенней посадкой. Причем высаживают крупные деревья, чтобы результат был виден сразу. Старая площадь впервые за полвека стала зеленой: плюс 100 деревьев и 7 000 кустарников! И даже паркинг в аэропорту хотят озеленить, потому что огромное асфальтовое пространство – это уныло.

Грустная новость пришла из Минздрава. Почти половина проверенных игрушек в Казахстане небезопасна. В основном нарушения касались маркировки и санитарно-химичес­ких показателей. В составе части игрушек обнаружено превышение уровня фенола, формальдегида, бензола, метилового спирта, гептана. Где произведено большинство из них – догадаться несложно. За два месяца были исследованы 400 образцов. Из них всего одна игрушка сделана в Казахстане. Грустно, пожалуй, даже не потому, что сами не производим. А что привозим и продаем своим же детям такое вот…

Чуть повеселее дела обстоят в цифровом мире. В нескольких банковских приложениях появился раздел «Цифровые документы». Удостоверение личности, например, теперь можно показать прямо из телефона. Круто! С одной стороны – банк, с другой – цифровое правительство. Только без сбоев.

Цифровому правительству на неделе крепко досталось от будущих землепользователей. Впервые появилась возможность подать заявку на получение 10 соток земли в режиме онлайн через eGov. Причем можно не только встать в очередь, но и отслеживать ее, не выходя из дома. Еще один существенный плюс – регион можно выбрать любой, а не быть «прикрепленным» к рядом стоящему акимату.

Разумеется, есть одно маленькое но… Всего за сутки 100 000 казахстанцев буквально ринулись подавать заявки через систему. Ажиотаж – наше любимое. Помимо технических сбоев добавились проблемы местных акиматов, которым требуется время для актуализации баз. Этим и объясняется отклонение заявок в eGov. Сообщается, что в базу уже добавлено порядка 1,3 млн заявок прежних лет. Однако сигналов о том, сколько сегодня реально существует участков, пригодных к выдаче, – не поступало.

Все как в жизни. Никто не хочет получать сигналы SOS – только уведомления о пополнении счета. Да, голову в песок спрятать не получится. Новостей тревожных предостаточно. В первую очередь это цены, которые уничтожают все: результаты трудов, сбережения, надежды на отпуск.

Но ведь бывало и хуже, правда? А сложные времена рождают сильных людей. Посмотрите на кинотеатры! Еще вчера погибали-закрывались, а сегодня восхищаются статистикой. Стоило отменить карантинные ограничения, как сразу обозначился активный спрос. Показатели по сборам в первых числах апреля превысили цифры 2019 года. Маленькая, но ведь тоже победа над реальностью.

Популярное

Все
Казахстан входит в новую политическую систему – эксперт
Что такое "золотой треугольник" экономики и как он влияет на рост ВВП
Репортаж: Байконыр возвращается к нормальной жизни
Почему казахстанские научные разработки в области АПК остаются невостребованными на рынке
Что даст децентрализация Казахстану
Предварительные причины обрушения на Петропавловской ТЭЦ-2 озвучили в Минэнерго
За последний год количество костанайских женщин, неудачно омолодившихся в салонах красоты, выросло до десяти
Случаи торговли просроченными продуктами участились в Восточном Казахстане
Необычная достопримечательность есть в городе Байконыре. Это камень
Главные события европейского футбола – обзор
Привычка не молчать: какую роль играют общественные советы в Казахстане
Переходить на "умное" сельское хозяйство помогают казахстанским фермерам ученые
​​​​​​​«Кайрат» выходит в лидеры
​​​​​​​Не пить, а бить!
​​​​​​​Лучше один раз увидеть
Дешевле, но все равно дорого
​​​​​​​В черном списке «просрочки»
​​​​​​​Ракеты – в небе, люди – на земле
А горячую воду оставят
​​​​​​​Придется заплатить в три раза больше
11 апреля 2022
"Просил постричь раньше записи": астанчанин ударил парикмахера на глазах своего сына
"Охотился в соцсетях": на сотрудника акимата завели уголовное дело за изнасилование несовершеннолетних
Вложившая 20 млн тенге в финпирамиду женщина подожгла себя у здания МВД в Нур-Султане
Папа Римский посетит Казахстан с официальным визитом
Мобильные общественные приемные партии «AMANAT» выехали в Туркестанскую и Северо-Казахстанскую области
Демонополизацию в топливно-энергетическом комплексе обсудили в Правительстве РК
Макрон и Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции
Пределы отклонения курса покупки от курса продажи валюты расширил Нацбанк РК
Более 400 тысяч тенге: размер соцпомощи на подключение к газу увеличили в Нур-Султане
В вооруженных силах проходит второй этап контрольной проверки войск
Как проводится контрольная проверка войск в новом формате в Казахстане – интервью
Какие мероприятия пройдут на этой неделе в Нур-Султане
Начата проверка скандального видео с участием замглавы горздрава Алматы Лауры Мырзагали
"Побил многолетние рекорды" – Казгидромет об аномальном марте
Республиканская ономастическая комиссия одобрила названия новых областей
Поправки по защите детей от кибербуллинга рассмотрят в Сенате
Кассирша в Шымкенте организовала нападение, чтобы скрыть недостачу
"Где увижу мусор, на то место вызову акима" – глава Туркестанской области
Водители автобусов отказались ездить по разбитым дорогам в Семее
Повышение зарплаты затронет более 1 млн казахстанцев
11 апреля 2022
"Признали свою вину": МВД освободило более 300 участников январских беспорядков
Январские беспорядки: гибель 24 человек от рук полицейских объяснили в Генпрокуратуре
Установлены организаторы и провокаторы январских беспорядков в нескольких регионах РК
Двенадцать ОПГ действовало во время январских беспорядков – Генпрокуратура
Мы поддерживаем политическую повестку Токаева – заместитель Госсекретаря США
США максимально старается смягчить действие антироссийских санкций на Казахстан – МИД
Канат Кульшманов назначен и.о. руководителя пресс-службы Премьер-министра РК
​​​​​​​С книгой мир добрей и ярче!
"Оправдает доверие Президента": коллективу Минтруда представили нового руководителя
Наука, бизнес и преодоление дефицита инженеров в Казахстане
Дождливыми будут ближайшие три дня в Казахстане
Курмангазы Исказиев назначен и.о. главы "КазМунайГаза"
Вырастут ли цены на хлеб в Казахстане, ответили в Минсельхозе
О ситуации на рынке зерна Казахстана высказались в Минсельхозе
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Восьмиклассник на авто сбил подростка в Акмолинской области
Как казахстанцы оценивают деятельность Президента Токаева – итоги соцопроса
Ножом в сердце ударила родственника жительница Аркалыка
Парень сорвался с аттракциона в Шымкенте
Мошенники обманули более 100 крестьянских хозяйств в Карагандинской области

Читайте также

Колонка обозревателей
Тяжела ты, шапка Мономаха
Колонка обозревателей
Не плюй соседу в колодец
Колонка обозревателей
«Пруфы», что чихать на здоровье – это «зашквар»
Колонка обозревателей
Аферы нового поколения
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021