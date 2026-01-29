Правительство одобрило соглашения о производстве более 400 новых лекарств в Казахстане

Здравоохранение
131

О проводимой работе по обеспечению доступа граждан к лекарственным препаратам доложила глава министерства здравоохранения Акмарал Альназарова, выступая на площадке промежуточного заседания Совета иностранных инвесторов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По ее словам, совместно с инвесторами проведена работа по совершенствованию механизмов привлечения инвестиций с учетом долгосрочных демографических прогнозов и потребностей страны в лекарственных средствах на горизонте 10–15 лет. В результате внедрен новый инструмент – соглашения об инвестициях, предусматривающие не только налоговые и таможенные льготы, инфраструктурную поддержку, но и долгосрочные гарантии сбыта продукции.

— На сегодняшний день порядка уже 6 инвестиционных проектов одобрено на заседании Правительства на общую сумму $620 млн или 316 млрд тенге. В первую очередь это вопрос лекарственного суверенитета в целом Казахстана. Более 400 новых лекарственных средств будут производиться в ближайшие 2-4 года в Казахстане, — сообщила Акмарал Альназарова.

Отмечено, что за последние два года объем инвестиций в фармацевтическую отрасль увеличился вдвое – с $47 млн до $87 млн. В рамках новых проектов предусмотрено создание более 1 тыс. рабочих мест. В целом, дальнейшая работа будет вестись в рамках Концепции развития фармацевтической и медицинской промышленности до 2030 года. В стране действует полная система подготовки кадров для фармсектора, включая господдержку, с акцентом на развитие дуального образования. Также с 1 января импорт и реализация лекарств и медуслуг в рамках ГОБМП и ОСМС освобождены от НДС. Подготовлены поправки по усилению контроля и ответственности за оборот фальсифицированных препаратов.

