Правительство РК подписало с ЕС соглашение о некоторых аспектах воздушных перевозок

В присутствии Главы государства Касым-Жомарта Токаева, Президента Европейского Совета Антониу Кошты и Президента Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен состоялась церемония подписания ряда документов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

1. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Европейским Союзом «О некоторых аспектах воздушных перевозок»;

2. Церемониальное подписание заказа до 50 воздушных судов между АО «Air Astana» и компанией Airbus;

3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Республики Казахстан и Европейским банком реконструкции и развития по внедрению интеллектуальных транспортных систем и выделению гранта на внедрение цифровой платформы «Е-жолдары»;

4. Меморандум между Европейским инвестиционным банком и АО «НК «ҚазАвтоЖол» по финансированию проектов АО «НК «ҚазАвтоЖол» на восстановление дорог в регионах Казахстана, являющихся частью Транскаспийского международного транспортного маршрута;

5. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Европейским банком реконструкции и развития по разработке технико-экономического обоснования для создания Центра передового опыта в сфере минералов и металлов.