Правительство РК утвердило график переноса дней отдыха в 2020 году

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Постановлением Правительства РК в соответствии с пунктом 3 статьи 85 Трудового кодекса Республики Казахстан и в целях рационального использования рабочего времени утвержден график переноса дней отдыха в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба Премьер-министра РК, передает Kazpravda.kz.
"Перенести дни отдыха:
- с воскресенья 5 января 2020 года на пятницу 3 января 2020 года;
- с понедельника 11 мая 2020 года на пятницу 8 мая 2020 года;
- с воскресенья 20 декабря 2020 года на пятницу 18 декабря 2020 года", — говорится в тексте Постановления.
Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
"Перенести дни отдыха:
- с воскресенья 5 января 2020 года на пятницу 3 января 2020 года;
- с понедельника 11 мая 2020 года на пятницу 8 мая 2020 года;
- с воскресенья 20 декабря 2020 года на пятницу 18 декабря 2020 года", — говорится в тексте Постановления.
Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.