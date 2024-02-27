Правительство утвердило Комплексный план развития Астанинской агломерации

Правительство
73
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Комплексный план развития Астанинской агломерации на 2024-2028 годы рассмотрели на заседании под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров доложил, что в настоящее время в территорию Астанинской агломерации входят город Астана (ядро агломерации) и более 40 населенных пунктов трех районов Акмолинской области с городом Косшы, где проживает 40% населения области.

В целом за последние 10 лет число жителей Астаны увеличилось на 46%. Согласно прогнозным данным, к 2035 году эта цифра вырастет до 2,3 млн человек.

Комплексный план развития Астанинской агломерации предусматривает реализацию 329 мероприятий на сумму 1,13 трлн тенге. Они направлены на развитие градостроительства, модернизацию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, обеспечение экологической устойчивости и безопасности, предупреждение чрезвычайных ситуаций.

Так, в рамках территориального развития агломерации запланирована разработка единой градостроительной политики, которая позволит синхронизировать планы развития столицы и Акмолинской области. Предусматривается создание экогородков общей площадью более 940 га, на территории которых будут построены жилые дома с помещениями для ведения малого бизнеса.

В целях решения вопросов транспортно-логистической инфраструктуры агломерации предусмотрены меры по строительству 6 логистических комплексов и сервисного центра по обслуживанию электровозов, а также субсидированию регулярных пригородных маршрутов.

Наряду с этим будет отремонтировано более 400 км, а также построено 300 км дорог и 4 моста в населенных пунктах агломерации. Запланированы также строительство и реконструкция 70 км канализационных систем, 500 км сетей водоснабжения и водоотведения, 800 км линий электропередачи, 3 котельных и т.д.

Для развития продовольственного пояса и привлечения инвестиций будут построены 25 объектов по производству продуктов питания, 12 предприятий по выпуску промышленных товаров и создана индустриальная зона общей площадью 300 гектаров в Аршалынском районе.

С докладом о подготовке к строительству 7 пожарных депо вокруг столицы выступил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов. О планах по решению проблем пригородного общественного транспорта проинформировал аким Астаны Женис Касымбек.

Заслушав доклады, Бектенов указал на важность активного взаимодействия столицы и области для скоординированной реализации Комплексного плана. Он отметил, что основными проблемами агломерации являются резкий рост численности населения в пригородах и ежедневная маятниковая миграция в столицу и обратно.

- Это значительно увеличивает нагрузку на всю инфраструктуру Астаны, ее экологию и безопасность. Люди переезжают жить ближе к столице. Это естественный процесс. Однако такая миграция сказывается на рынке труда, способствует росту безработицы в области. Поэтому предстоит проделать значительную работу для решения данных проблем, — сказал премьер.

По его словам, представленный Комплексный план станет основным программным документом в этом направлении. При этом Олжас Бектенов подчеркнул, что в пригородных селах немало и своих проблем. Это касается вопросов водоснабжения, водоотведения, стабильного электроснабжения и состояния дорог.

- Считаю, что реализация плана должна решить и эти наболевшие вопросы. Более того, надо открывать постоянные рабочие места в пригородах. Астана как ядро агломерации создает предпосылки для устойчивого развития прилегающих территорий. Это позволит сгладить существующий дисбаланс между уровнем жизни в столице и близлежащих населенных пунктах, — отметил он.

Глава правительства добавил, что при реализации Комплексного плана нужны соответствующие условия по привлечению инвестиций. Это поможет создать единый комплекс транспортно-коммуникационной, торгово-логистической, инженерно-коммунальной и социальной инфраструктуры. Таким образом будет сформирован опорный каркас агломерации.

- Также необходимо придать экономическую специфику каждому из 45 сельских населенных пунктов. Тогда будет достигнута самообеспеченность как самих сел, так и Астаны в необходимой продукции животноводства, растениеводства, строительной индустрии и других сфер, — сказал Олжас Бектенов.

Как отметил премьер-министр, ответственная и качественная реализация всех намеченных мероприятий позволит повысить эффективность экономического развития столицы и ее пригородов.

#Астана #развитие #Правительство #комплекс #план #агломерация

Популярное

Все
Откуда берет корни название города Костанай
Прекратить медвежью услугу
Платье, которое подарил Абай
Бурабайский Айболит
Как будут устранять дефицит мест в детских садах в Костанайской области
Прокуратура Павлодарской области с начала года отменила госзакупок на 4 млрд тенге
Кендама – это не бильбоке
Застрелил красавицу
О тоях, патриотизме и любви
Экономика сильная, но не силовая
Вопрос IT-суверенитета нужно убрать из коммерческой плоскости
Иллюзия легкой жизни или игровой тупик?
Не наступить на цифровые «грабли»
На алименты денег нет, но на азартные игры тратят сотни миллионов
Аварии следовало ожидать
Как выглядят мусорные кучи Туркестанской области из космоса
В аэропорту Астаны эвакуировали людей
Нейросети заговорили на казахском
Не оставить бы сугробы
В приоритете – олимпийские виды
Академия наук: миссия выполнима
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Доверие основывается на справедливости
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
О точечной застройке и лазейках в законе
Как попасть к узкому специалисту без направления терапевта, рассказали в Минздраве
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
По вопросам электоральной системы
Давайте по-доброму
Токаев отметил позитивную динамику двусторонних отношений Казахстана и России
Масштабное волонтёрское движение началось с шерстяного носка
Сберечь Кольсай для потомков
Закрывать глаза на лудоманию нельзя
Когда мороз не помеха
Знание государственного языка – долг каждого
Владельцу пасеки грозит уголовная ответственность за незаконную охоту на соболей
О Джучи – без мифов
Меняя мир к лучшему
За масштабную утечку метана нефтяную компанию могут оштрафовать на 350 млн тенге
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Ответственность перед предками и потомками
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами

Читайте также

Бектенов поддержал критику предпринимателей в адрес "Самрук…
Онлайн-трансляция заседания правительства РК
Проблемные вопросы сахарной отрасли обсудили в правительстве
Жумангарин: Перспективы развития Мангистау – в логистике

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]