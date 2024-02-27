Правительство утвердило Комплексный план развития Астанинской агломерации

Комплексный план развития Астанинской агломерации на 2024-2028 годы рассмотрели на заседании под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров доложил, что в настоящее время в территорию Астанинской агломерации входят город Астана (ядро агломерации) и более 40 населенных пунктов трех районов Акмолинской области с городом Косшы, где проживает 40% населения области.

В целом за последние 10 лет число жителей Астаны увеличилось на 46%. Согласно прогнозным данным, к 2035 году эта цифра вырастет до 2,3 млн человек.

Комплексный план развития Астанинской агломерации предусматривает реализацию 329 мероприятий на сумму 1,13 трлн тенге. Они направлены на развитие градостроительства, модернизацию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, обеспечение экологической устойчивости и безопасности, предупреждение чрезвычайных ситуаций.

Так, в рамках территориального развития агломерации запланирована разработка единой градостроительной политики, которая позволит синхронизировать планы развития столицы и Акмолинской области. Предусматривается создание экогородков общей площадью более 940 га, на территории которых будут построены жилые дома с помещениями для ведения малого бизнеса.

В целях решения вопросов транспортно-логистической инфраструктуры агломерации предусмотрены меры по строительству 6 логистических комплексов и сервисного центра по обслуживанию электровозов, а также субсидированию регулярных пригородных маршрутов.

Наряду с этим будет отремонтировано более 400 км, а также построено 300 км дорог и 4 моста в населенных пунктах агломерации. Запланированы также строительство и реконструкция 70 км канализационных систем, 500 км сетей водоснабжения и водоотведения, 800 км линий электропередачи, 3 котельных и т.д.

Для развития продовольственного пояса и привлечения инвестиций будут построены 25 объектов по производству продуктов питания, 12 предприятий по выпуску промышленных товаров и создана индустриальная зона общей площадью 300 гектаров в Аршалынском районе.

С докладом о подготовке к строительству 7 пожарных депо вокруг столицы выступил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов. О планах по решению проблем пригородного общественного транспорта проинформировал аким Астаны Женис Касымбек.

Заслушав доклады, Бектенов указал на важность активного взаимодействия столицы и области для скоординированной реализации Комплексного плана. Он отметил, что основными проблемами агломерации являются резкий рост численности населения в пригородах и ежедневная маятниковая миграция в столицу и обратно.

- Это значительно увеличивает нагрузку на всю инфраструктуру Астаны, ее экологию и безопасность. Люди переезжают жить ближе к столице. Это естественный процесс. Однако такая миграция сказывается на рынке труда, способствует росту безработицы в области. Поэтому предстоит проделать значительную работу для решения данных проблем, — сказал премьер.

По его словам, представленный Комплексный план станет основным программным документом в этом направлении. При этом Олжас Бектенов подчеркнул, что в пригородных селах немало и своих проблем. Это касается вопросов водоснабжения, водоотведения, стабильного электроснабжения и состояния дорог.

- Считаю, что реализация плана должна решить и эти наболевшие вопросы. Более того, надо открывать постоянные рабочие места в пригородах. Астана как ядро агломерации создает предпосылки для устойчивого развития прилегающих территорий. Это позволит сгладить существующий дисбаланс между уровнем жизни в столице и близлежащих населенных пунктах, — отметил он.

Глава правительства добавил, что при реализации Комплексного плана нужны соответствующие условия по привлечению инвестиций. Это поможет создать единый комплекс транспортно-коммуникационной, торгово-логистической, инженерно-коммунальной и социальной инфраструктуры. Таким образом будет сформирован опорный каркас агломерации.

- Также необходимо придать экономическую специфику каждому из 45 сельских населенных пунктов. Тогда будет достигнута самообеспеченность как самих сел, так и Астаны в необходимой продукции животноводства, растениеводства, строительной индустрии и других сфер, — сказал Олжас Бектенов.

Как отметил премьер-министр, ответственная и качественная реализация всех намеченных мероприятий позволит повысить эффективность экономического развития столицы и ее пригородов.