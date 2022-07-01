Правительство Японии попросило население экономить энергию по всей стране

Власти Японии выпустили рекомендации для населения и бизнеса по возможности экономить электроэнергию на фоне ситуации с избыточной нагрузкой на энергосети. Об этом сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности Японии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Так, жителям Японии рекомендуют стирать белье большими партиями, выключать ненужные приборы и свет, компании просят выключать кондиционеры в неиспользуемых помещениях и гасить свет во время обеденных перерывов. Меры будут действовать с 1 июля по 30 сентября.

Энергокомпаниям в Японии для обеспечения бесперебойных поставок электричества потребителям необходимо, чтобы так называемый коэффициент резервирования, показывающий степень запаса предложения по отношению к спросу, был на уровне 3%. Однако этой зимой у некоторых компаний он может оказаться существенно ниже. Так, у Tokyo Electric Power (TEPCO) этот показатель, согласно расчетам, опустится до минус 0,6%. Это в свою очередь может привести к отключениям электроэнергии.

Общая нехватка электричества по стране в случае холодной зимы, по оценкам газеты Nikkei, составит около 3,5 млн кВт. Часть требуемого объема - порядка 1,5 млн кВт - можно будет покрыть за счет перезапуска некоторых тепловых электростанций. С другой стороны, по оценкам экспертов, если в Японию прекратится экспорт СПГ из России, то это приведет к потере еще 4 млн кВт энергии.

Тяжелая ситуация с энергоснабжением в таких условиях в Японии сложилась в связи с тем, что в стране были остановлены некоторые тепловые электростанции, а процесс перезапуска АЭС "Фукусима-1" после аварии в 2011 году идет крайне медленно ввиду того, что местные власти зачастую не дают соответствующего разрешения. Кроме того, существует неопределенность по поводу продолжения стабильных закупок энергоресурсов в условиях роста мировых цен.