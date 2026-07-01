Правительство завершит модернизацию автопунктов пропуска в следующем году

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В рамках поручения Главы государства по развитию транспортно-логистического потенциала страны Премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал внимание на развитии инфраструктуры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

«Главой государства поставлена задача по становлению Казахстана одним из ведущих транспортно-логистических узлов в регионе. В сфере транспорта необходимо завершить реализуемые проекты по строительству новых железнодорожных линий и реконструкции вокзалов. Начата реконструкция республиканской дороги “Караганда–Жезказган”, которая повысит пропускную способность и связанность. Надо обеспечить своевременное и качественное строительство дорог “Бейнеу-Саксаульский” и “Центр–Запад”. Также в следующем году следует завершить модернизацию автомобильных пунктов пропуска», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Президентом поставлена задача по скорейшему началу строительства нового столичного аэропорта. Акимату Астаны поручено в кратчайшие сроки приступить к реализации данного проекта. Правительство окажет всю необходимую поддержку.