Правительство завершит модернизацию автопунктов пропуска в следующем году

Правительство

Президентом поставлена цель по становлению Казахстана ведущим транспортно-логистическим узлом в регионе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках поручения Главы государства по развитию транспортно-логистического потенциала страны Премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал внимание на развитии инфраструктуры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

«Главой государства поставлена задача по становлению Казахстана одним из ведущих транспортно-логистических узлов в регионе. В сфере транспорта необходимо завершить реализуемые проекты по строительству новых железнодорожных линий и реконструкции вокзалов. Начата реконструкция республиканской дороги “Караганда–Жезказган”, которая повысит пропускную способность и связанность. Надо обеспечить своевременное и качественное строительство дорог “Бейнеу-Саксаульский” и “Центр–Запад”. Также в следующем году следует завершить модернизацию автомобильных пунктов пропуска», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Президентом поставлена задача по скорейшему началу строительства нового столичного аэропорта. Акимату Астаны поручено в кратчайшие сроки приступить к реализации данного проекта. Правительство окажет всю необходимую поддержку.

#Правительство #аэропорт #автопункты пропуска

Популярное

Все
Конституция как стратегическая опора развития страны
Два золота из Праги
Обновление государственной модели и укрепление правовых гарантий
Наградили лучших животноводов
Укрепляя кадровый потенциал
Победа и бонус в придачу
По следам сказки «Алтын сақа»
Праздник пришел на землю Улытау
Провал Германии и Нидерландов
Безопасное лето
Гости здесь круглый год
Обретет ли локальный проект республиканский размах?
Прицел на Азиаду
Искусство без границ
Россыпь наград от кадетов
Новая Конституция: волонтерство и благотворительность получили официальный статус в Казахстане
Госдолг РК остается одним из самых низких в  мире
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Правовое просвещение, гражданская ответственность и культура законности
Конституция закладывает образ будущей нации
Новый этап изучения Улуса Джучи
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Балхаш: вместо дикого пляжа – ривьера
Гвардейцы говорят по-казахски
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
Мост избавил от заторов
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Выручили проливные дожди
Село, которое растет
Тело полицейского сожгли в Алматинской области
ОПГ использовала схему оформления кредитов на несуществующие автомобили
Мастер слова
Чемпионат четырех континентов впервые пройдет в Казахстане
Чистая вода для села
Спектакли на террасе
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026

Читайте также

Олжас Бектенов встретился с руководством международных комп…
Законодательство в сфере брака и семьи усовершенствуют в Ка…
Конституция определяет траекторию развития нашей страны на …
На развитие животноводства в 2026 году направили более 300 …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]