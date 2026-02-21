Право на отдых сохраняется: разъяснение от Минтруда по проекту новой Конституции

Айман Аманжолова
корреспондент

В социальных сетях распространяется информация о том, что в проекте новой редакции Конституции Республики Казахстан в пункте 4 статьи 27 в формулировке о праве на отдых перед словом «отпуск» отсутствует слово «ежегодный», что якобы может привести к ограничению прав работников

Фото: gov.kz

В этой связи Министерство труда и социальной защиты населения РК сообщает: данная трактовка не соответствует действительности, передает корреспондент Kazpravda.kz

Конституция закрепляет базовые принципы и гарантии прав и свобод граждан, определяя их фундаментальный характер. Конкретное содержание и механизмы реализации этих прав устанавливаются отраслевым законодательством.

Проект статьи 27 закрепляет право на отдых как гарантированное законом социальное право. Отпуск является одной из форм реализации этого права. Его продолжительность, периодичность, порядок предоставления и иные условия регулируются трудовым законодательством.

Нормы Трудового кодекса Республики Казахстан прямо предусматривают ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск, устанавливают его минимальную продолжительность, порядок предоставления и запрет на непредоставление отпуска.

Кроме того, в Трудовом кодексе понятие «отпуск» охватывает различные его виды: ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск, социальные отпуска и иные предусмотренные законом формы освобождения от работы.

Поэтому предлагаемая в проекте формулировка юридически более корректна. При этом право на отдых остаётся гарантированным государством.

Указанные положения продолжают действовать и не вступают в противоречие с проектом новой редакции Конституции.

Обновление конституционной формулировки не означает отмены ежегодного оплачиваемого отпуска и не влечёт автоматического изменения трудового законодательства.

Призываем граждан ориентироваться на официальные источники информации и воздерживаться от распространения необоснованных выводов.

