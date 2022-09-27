Колонка обозревателей Пребывание прибывших 27 сентября 2022 г. 0:01 Кирилл Пяртель Главная новость недели, несомненно, положение на границе. И все, что происходит по обе ее стороны. С начала 90-х, когда началось масштабное переселение, едва ли кто-то мог предположить, что Казахстан станет когда-то принимать столько граждан соседнего государства. Причем именно в такой формулировке. Россию в последнее время неохотно называют по имени, стараясь использовать эвфемизмы вроде «северный сосед». Так вот 30 лет назад особо никто не препятствовал отъезду, вроде как «человек ищет где лучше». Зачем держать? Сейчас препятствовать въезду нет юридических оснований. Границы открыты. Несмотря на официальную статистику, по которой с начала года въехало 1,66 млн россиян, а 1,64 млн выбыло, все чаще звучат вопросы: надо ли пускать, на каких условиях и вообще, что эти люди будут здесь делать? Цифра ведь не критичная, несмотря на ажиотаж с авиабилетами и новости с границы, катастрофического наплыва нет. Первым делом, конечно, откликнулись владельцы арендных квартир. Статистика опять же вроде гласит об отсутствии катастрофических последствий на рынке недвижимости. Но момент зафиксирован: цены на хорошие квартиры в Алматы достигают миллиона тенге в месяц. И как пишут в соцсетях: не так страшен наплыв иностранцев, которые рано или поздно уедут, как страшны люди, выселяющие из квартир арендаторов в погоне за выгодой. Они-то останутся. Новая волна миграции – люди, несомненно, с другой мотивацией. Если раньше большинство прибывало по маршруту аэропорт – банк – мобильный оператор – банк, то после объявленной мобилизации ситуация изменится. И к несогласным теперь прибавляются те, кто против призыва. И едва ли они планируют вернуться домой в самые ближайшие сроки. И это уже серьезный вопрос в первую очередь к нашему обществу. Наш гуманизм имеет крайне странные формы. С одной стороны, мы собираем гуманитарную помощь друг для друга и в другие страны, в северных регионах приезжим организовываем ночлег и помогаем адаптироваться. И мы же устраиваем безумие с ценами, причем не разделяя ценовую политику для своих и приезжих… В конце концов, страшен не сам факт приезда. Кто курит в подъездах, мусорит в парках, застраивает города жилыми комплексами без школ и больниц, кто уничтожил апорт, вывозит доллары самолетами из страны, кто убил Дениса Тена? Нет, не приезжие. В тех, кто прибывает, проблем не больше, чем в нас самих. С лозунгом «Приезжай, но уважай» жить можно, но при условии, что самоуважение тоже присутствует. Пока разговоры ведутся о том, что граница на контроле. Контроль за соблюдением миграционного законодательства тоже ведется. Про интеграцию – не слышно, хотя мысль о том, что человеческий капитал стране нужен, звучит все чаще. Интернет начал подбрасывать все больше рекламы, посвященной языковым курсам для приезжих. Активировались «помогайки», обещающие помочь не только с разменом рублей, но и трудоустройством. На концерт Димаша в Алматы, кстати, приехало приличное количество иностранцев, которые казахский учат только за то, что на нем разговаривает их любимый певец. Концерт, к слову, как и отдельная встреча с фанатами, стал ярким событием прошедшей недели. Певец мог легко собрать стадион и в два раза больше по вместимости. Полный стадион собрала уже в Астане и сборная Казахстана по футболу. В матче Лиги наций болельщики поддержали сборную креативно: на одной из трибун появился плакат с популярным мемом: «А сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение». Нападение справилось со своей задачей: двух забитых мячей хватило для победы. И это радует.