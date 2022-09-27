Колонка обозревателей
Пребывание прибывших
Кирилл Пяртель

Главная новость недели, несомненно, положение на границе. И все, что происходит по обе ее стороны.

С начала 90-х, когда началось масштабное переселение, едва ли кто-то мог предположить, что Казахстан станет когда-то принимать столько граждан соседнего государства. Причем именно в такой формулировке. Россию в последнее время не­охотно называют по имени, стараясь использовать эвфемизмы вроде «северный сосед».

Так вот 30 лет назад особо никто не препятствовал отъез­ду, вроде как «человек ищет где лучше». Зачем держать? Сейчас препятствовать въезду нет юридических оснований. Границы открыты. Несмотря на официальную статистику, по которой с начала года въехало 1,66 млн россиян, а 1,64 млн выбыло, все чаще звучат вопросы: надо ли пускать, на каких условиях и вообще, что эти люди будут здесь делать? Цифра ведь не критичная, несмотря на ажиотаж с авиа­билетами и новости с границы, катастрофического наплыва нет.

Первым делом, конечно, откликнулись владельцы арендных квартир. Статистика опять же вроде гласит об отсутствии катастрофических последствий на рынке недвижимости. Но момент зафиксирован: цены на хорошие квартиры в Алматы достигают миллиона тенге в месяц. И как пишут в соцсетях: не так страшен наплыв иностранцев, которые рано или поздно уедут, как страшны люди, выселяющие из квартир арендаторов в погоне за выгодой. Они-то останутся.

Новая волна миграции – люди, несомненно, с другой мотивацией. Если раньше большинство прибывало по маршруту аэропорт – банк – мобильный оператор – банк, то после объявленной мобилизации ситуация изменится. И к несогласным теперь прибавляются те, кто против призыва. И едва ли они планируют вернуться домой в самые ближайшие сроки.

И это уже серьезный вопрос в первую очередь к нашему обществу. Наш гуманизм имеет крайне странные формы. С одной стороны, мы собираем гуманитарную помощь друг для друга и в другие страны, в северных регионах приезжим организовываем ночлег и помогаем адаптироваться. И мы же устраиваем безумие с ценами, причем не разделяя ценовую политику для своих и приезжих…

В конце концов, страшен не сам факт приезда. Кто курит в подъездах, мусорит в парках, застраивает города жилыми комплексами без школ и больниц, кто уничтожил апорт, вывозит доллары самолетами из страны, кто убил Дениса Тена? Нет, не приезжие. В тех, кто прибывает, проблем не больше, чем в нас самих. С лозунгом «Приезжай, но уважай» жить можно, но при условии, что самоуважение тоже присутствует.

Пока разговоры ведутся о том, что граница на контроле. Конт­роль за соблюдением миграцион­ного законодательства тоже ведется. Про интеграцию – не слышно, хотя мысль о том, что человеческий капитал стране нужен, звучит все чаще. Интернет начал подбрасывать все больше рекламы, посвященной языковым курсам для приезжих. Активировались «помогайки», обещающие помочь не только с разменом руб­лей, но и трудоустройством.

На концерт Димаша в Алматы, кстати, приехало приличное количество иностранцев, которые казахский учат только за то, что на нем разговаривает их любимый певец. Концерт, к слову, как и отдельная встреча с фанатами, стал ярким событием прошедшей недели. Певец мог легко собрать стадион и в два раза больше по вместимости.

Полный стадион собрала уже в Астане и сборная Казахстана по футболу. В матче Лиги наций болельщики поддержали сборную креативно: на одной из трибун появился плакат с популярным мемом: «А сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение». Нападение справилось со своей задачей: двух забитых мячей хватило для победы. И это радует.

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