На бумаге они закрепили договоренность не только сдерживать рост цен на овощную продукцию, но и обеспечивать бесперебойные ее поставки в течение всей предстоя­щей зимы.

В рамках меморандума тепличные хозяйства обязуются поставить не менее 140 тонн огурцов и 100 тонн томатов по фиксированным отпускным ценам – 850 и 800 тенге за килограмм соответственно. Розничные цены в социальных магазинах составят 980 тенге за килограмм огурцов и 925 тенге за килограмм помидоров, на традиционных субботних сельскохозяйственных ярмарках – 890 и 840 тенге. Поставки начнутся в Павлодар, Экибастуз и Аксу.

Аким Павлодарской области Асаин Байханов подчеркнул, что Президент страны на форуме сельскохозяйственных товаропроизводителей обозначил стратегическую значимость развития АПК и поддержки инвестиционных проектов. Павлодарская тепличная продукция востребована не только на внутреннем рынке, но и в других регионах, за рубежом, что усиливает значение механизмов ценового регулирования.

– Наша задача – не допустить удорожания как социально значимых овощей в зимний период, так и овощей, пользующихся высоким спросом, обеспечить стабильное насыщение рынка качественной продукцией, – подчеркнул Асаин Байханов.

Сегодня в области действуют три крупных комплекса, ежегодно производящие свыше 14 тыс. тонн овощей. С 2020 по 2025 год тепличные хозяйства региона получили государственную поддержку на сумму более 312 млн тенге.

Например, только в 2025 году компенсация затрат на электроэнергию превысила 163 млн тенге. Кроме того, сейчас осуществляется крупный инвес­тиционный проект стои­мостью 10,7 млрд тенге по расширению площади закрытого грунта в тепличном комплексе Greenhouse-Qaztomat на 10,4 га.

Напомним, эта компания начинала работу в Экибастузе еще в 2016 году, причем имела тогда исключительно цветочную специализацию. Но пандемия многое изменила. Оказалось, выращивать розы в условиях Казахстана, даже находясь вблизи источника тепла – Экибастузской ГРЭС-1, экономичес­­ки невыгодно. И в теплице стали выращивать самый что ни на есть ходовой товар, особенно зимой, – помидоры.

Жители области такому решению были рады. Правда, поначалу весь урожай уходил на экспорт. Тем не менее местные власти смогли договориться с предприятием – особенно это выручало хозяек в предпраздничный период. Теперь каждый год на сельскохозяйственных ярмарках к прилавкам с экибастузскими помидорами выстраивается очередь – цены на них более доступные, чем на привозные томаты.

Предстоящее на следующий год расширение комплекса должно положительно повлиять на стабильность поставок. По завершении строительства ТОО будет располагать крупнейшей теплицей в Центральной Азии. Это позволит ежегодно выращивать дополнительно до 15,8 тыс. тонн свежих овощей, создав 114 новых рабочих мест.