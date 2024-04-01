Прокуроры выявили уклонение от налогов на 99 млн тенге в Павлодарской области

Налоги, Экономика
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Дана Аменова
Корреспондент

Сотрудники прокуратуры предотвратили потери бюджета, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В ходе камерального контроля управление госдоходов Павлодара выявило, что ТОО «Колос» уклонялось от уплаты КПН на 99 млн тенге по фиктивным сделкам с контрагентами. В ответ в адрес ТОО было вынесено уведомление.

«Суд по иску ТОО отменил административный акт, ссылаясь на отсутствие приговора в отношении контрагента, выписавшего фиктивные счета-фактуры. При этом суд не принял во внимание, что руководитель контрагента совершил уголовное правонарушение и признан судом невменяемым с применением принудительных мер медицинского характера», — сообщили в надзорном органе.

По ходатайству прокуратуры области апелляционная инстанция отменила решение суда с вынесением нового решения об отказе в иске ТОО.

#налоги #предприниматель #прокуратура #Павлодарская область #КНП

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