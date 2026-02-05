Вчера под руководством председателя Федерации профсоюзов РК, члена конституционной комиссии Сатыбалды Даулеталина состоялась диалоговая площадка по обсуждению проекта новой Конституции Казахстана. В мероприятии приняли участие сотрудники аппарата ФПРК, руководители и представители Территориальных объединений профсоюзов со всех регионов Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

Открывая мероприятие, Председатель ФПРК отметил историческую значимость проводимой в стране конституционной реформы.

«В нашей стране проходят масштабные общественно-политические преобразования, начало которым положено Президентом страны в прошлогоднем Послании народу Казахстана. С октября 2025 года специальная комиссия работала над парламентской реформой, и сейчас эта работа продолжается в рамках конституционной комиссии. За этот период по конституционной реформе поступило около 2000 предложений от политических партий, общественных объединений и граждан страны. Рассмотрение проходит в открытом формате. 30 января проект Конституции опубликован и получил широкое обсуждение в обществе. То, что мы обсуждаем сегодня, это не революция и не резкий демократический скачок. Это попытка уйти от системы, где слишком многое держится на одном центре решений. Почему это важно для рабочего, для учителя, для врача, для шахтера. Потому что там, где власть перестает быть персональной, появляется пространство для правил. А где появляются правила, там у человека труда появляется законное право быть услышанным», - сказал Сатыбалды Даулеталин.

Основные положения проекта Конституции представил заместитель Председателя ФПРК Нурлан Утешев. Он подробно остановился на отраженных в проекте изменениях в политической архитектуре власти, международного права, прав в цифровую эпоху и семейных ценностей, вопросах прав и свобод граждан, в том числе права на труд.

«В действующей Конституции закреплена «свобода на труд», в проекте новой – «право на труд». Это разные вещи. Здесь нужно понимать, что свобода на труд — это только возможность, за которую никто не несет ответственности. Право на труд, закрепленное в Конституции, за собой подразумевает ответственность государства в том, чтобы обеспечить занятость», - пояснил Нурлан Утешев.

В ходе обсуждения коллеги из регионов делились мнением о предлагаемых статьях Основного закона и адресовали свои вопросы.

Председатель Профцентра Астаны Толеген Кунадилов отметил открытость процесса рассмотрения и обсуждения проекта Конституции.

«Впервые за всю историю Казахстана, проект Основного закона обсуждается открыто, как и то, что каждый гражданин имеет право внести свои предложения в Конституцию. Это говорит о том, что мнение народа важно, как никогда», - сказал Толеген Кунадилов.

Председатели Профсоюзных центров Алматы - Зауреш Умирбаева, Шымкента – Бауыржан Алтеев и Кызылординской области – Максут Налибаев подчеркнули значимость проводимых конституционных преобразований для настоящего и будущего страны и ее народа.

«Участие Федерации профсоюзов в работе конституционной комиссии – возможность высказать позицию трудящихся по построению сильного, правого государства», - отметила Зауреш Умирбаева.

«Проект Конституции ориентирован на простого гражданина. В нем закреплены основные права человека, которые позволяют быть уверенными в защите человека и его достоинства», - поделился мнением Бауыржан Алтеев.

«Впервые в проекте Конституции четко прописаны гарантии от государства человеку прав на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации, а также на социальную защиту в соответствии с законом. Это преимущества данного проекта», - отметил главный технический инспектор ФПРК Марат Имаш.

Председателя Профсоюзного центра Костанайской области Ирину Аронову интересовал вопрос законодательной инициативы, которой будут обладать несколько государственных институтов. Председатель Профсоюзного центра Северо-Казахстанской области Ерик Нуракаев озвучил вопросы взаимодействия между социальными партнерами.

Отвечая на вопросы из регионов, Председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин акцентировал внимание коллег на важных аспектах проекта Конституции РК.

«Новая Конституция — это новый общественный договор, в котором выстраивается новая архитектура управления государством, ориентированная на защиту простого гражданина. Проект Основного закона, который мы обсуждаем человекоцентричен по своей сути. В нем четко прописаны нерушимые права на жизнь, труд, свободы человека. Когда появляются четкие правила, то у человека труда появляется шанс быть услышанным и добиваться справедливости. Новая Конституция – закон, в котором ценность человека выше системы», - подчеркнул Председатель ФПРК.

Касательно субъектов законодательной инициативы, по словам Сатыбалды Даулеталина к трем имеющимся – Президент, Правительство, Парламент добавляется четвертый – Халық кеңесі.

«Наличие Халық кеңесі позволяет профсоюзам участвовать в работе этого государственного, консультативного влиять на процессы и на выработку законов. Это возможность, которую мы должны реализовать», - отметил Сатыбалды Даулеталин, и привел конкретные примеры участия Федерации профсоюзов в работе Национального курултая.

«Вопрос принятия Программы достойного труда, который мы столько лет пытались продвинуть в переговорах с правительством, сдвинулся с мертвой точки после того, как этот вопрос был озвучен Федерацией на заседании Национального курултая. Президент поручил правительству, что позволило нам в позапрошлом году утвердить Дорожную карту совместно с правительством, объединением работодателей и Международной организацией труда. Мы уже последовательно, шаг за шагом, идем к принятию Национальной программы достойного труда. Второй важный вопрос - о ратификации 131-й Конвенции (об установлении минимальной заработной платы). Много лет, с первого дня независимости, мы бились над этим вопросом. Только озвучив на Курултае, нам удалось его продвинуть. Президент подписал Указ о ратификации 131-ой Конвенции. Это поступательный шаг, который позволит нам изменить положение трудящихся. Поэтому принципиально важно, что такие органы, как Халық кеңесі будут закреплены в Конституции. Это усилит участие профсоюзов в законотворческом процессе и поднимет общественный контроль на новый уровень», - отметил Председатель ФПРК.

В целом, говоря о проекте Конституции страны, Сатыбалды Даулеталин подчеркнул, что Основной закон раз и навсегда закрепляет такие незыблемые для любого государства понятия, как «Независимость» и «Суверенитет». Впервые в Преамбуле Конституции чётко зафиксировано, что государство Казахстан, народ Казахстана, являются прямыми наследниками цивилизации Великой Степи, продолжателями государственности с пятитысячной историей.

Завершая мероприятие, Сатыбалды Даулеталин отметил важность для каждого гражданина детального ознакомления со статьями проекта Конституции и поручил руководителям членских организаций активизировать информационно-разъяснительную работу и обсуждение проекта в трудовых коллективах.

«Конституции начинают работать не в день принятия. Они начинают работать, когда по ним живут. Это самый трудный этап. Но именно он решает, станет ли Основной закон реальным щитом для человека труда или просто очередным красивым документом. Конституция касается каждого гражданина и быть безучастными в ее обсуждении и принятии нельзя. Чтобы реформы реализовывались успешно, каждый из нас должен осознавать их суть и предвидеть результат», - резюмировал Председатель ФПРК.