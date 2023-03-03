Председателя Таразского городского суда осудили за коррупцию

Председатель Таразского городского суда Жамбылской области осужден за коррупционное преступление к 3 годам лишения свободы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по противодействию коррупции.

Фото: zhmb.sud.kz

«Осужденный А. Мадемаров путем обмана получил миллион тенге от гражданина за оказание содействия в положительном решении по гражданскому делу о признании действительной сделки купли-продажи и права собственности.

Приговором суда №2 Тараза председатель Таразского городского суда Жамбылской области Мадемаров признан виновным в совершении коррупционного преступления и осужден к 3 годам лишения свободы», – проинформировали в Антикоре.

Также Мадемаров пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.