Представитель Детского фонда ООН рассказал о ситуации с правами детей в Казахстане

В приоритете – интересы ребенка

Представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане Артур ван Дизен рассказал о нынешней ситуации, складывающейся в сфере защиты детства в нашей стране.

До 16 и старше

Формат мероприятия организаторами был предложен удобный для всех: не просто дать представителям СМИ сухие факты и цифры касательно темы встречи, но и выстроить беседу, отвечая на вопросы. Говорить и слушать пришлось о вещах непростых. К сожалению, как и везде в мире, казахстанские дети подвергаются многим формам насилия. И, как и везде, они делятся на физические, эмоциональные, сексуальные.

– Насилие происходит в любых условиях и на всех этапах детства. Сегодня в мире каждая пятая девочка и каждый 13-й мальчик подвергались сексуальному насилию или эксплуатации в возрас­те до 18 лет. В Казахстане более 40% преступлений против детей составляют преступления на сексуальной почве. В 2021 году зарегистрировано 2 088 преступ­лений в отношении детей, из них 44% составили преступления против половой неприкосновенности: 224 изнасилования, 201 насильственное действие сексуального характера, 340 случаев полового сношения или иных действий сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, 8 случаев понуж­дения к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или иным действиям сексуального характера, 140 случаев развращения малолетних, – привел печальную статистику глава представительства, уточнив, что это только те случаи, о которых было сообщено правосудию, в то время как другие могут оставаться неизвестными из-за скрытого характера насилия.

Вследствие чего это произошло – ввиду возросшей открытости населения (дети, подростки перес­тали стесняться признаваться о произошедшем) или же по причине возросшей агрессивности в обществе (заточение в карантин усугубило ситуацию в семейно-бытовых отношениях), эксперты говорить пока не берутся.

А ситуация действительно тревожна: более двух третей взрос­лого населения и должностных лиц органов по защите детей и системы правосудия считают, что сексуальное насилие над детьми является серьезной проб­лемой в стране. А физическое и⁄или эмоциональное насилие в отношении детей является распространенным явлением в Казахстане. То есть «дать ремня» у многих родителей – в порядке вещей: 46% населения (взрос­лых) по-прежнему считают применение телесных наказаний необходимым для дисциплинирования ребенка. По статистике 52,7% детей в возрасте до 15 лет подвергаются насильственной дисциплине дома. И это на фоне жестокости и дискриминации вне дома: 66,2% детей признались, что подвергались насилию и буллингу в школах.

– Насилие в отношении детей часто социально терпимо, а обвинительное поведение в отношении жертв сексуального насилия, распространенное среди широкой общественности (58,9% готовы обвинить именно жертву), лишь усугубляет ситуа­цию. Глобальные исследования показали: дети, подвергающиеся насилию, с меньшей вероятностью будут посещать школу или хорошо учиться, что ограничивает их жизненные шансы. В долгосрочной перспективе детям может быть трудно строить отношения с другими людьми. Насилие передается из поколения в поколение, оно циклично. Взрослые, которые подвергались насилию в детстве, с большей вероятностью подвергнутся насилию и⁄или станут его виновниками в будущем, – отметил Артур ван Дизен.

По словам спикера, в Казах­стане отраслевые министерства, национальные правозащитные учреждения и организации граж­данского общества решительно настроены на улучшение защиты детей от насилия. Но, несмотря на усилия и достигнутый прогресс, остаются проблемы в предотвращении насилия и обеспечении доступа детей, пострадавших от насилия, к соответствующим услугам и мерам реагирования. Эксперты не скрывают, что в нашей стране очевидна слабая подготовка школьных, в первую очередь, психологов, порой неспособных разглядеть угрозу и помочь загнанному в угол ребенку.

– ЮНИСЕФ в Казахстане работает в тесном сотрудничестве с Правительством и организация­ми гражданского общества над созданием защитной среды для детей. Мы акцентируем свое внимание на предотвращении путем повышения осведомленности о негативных последствиях насилия в отношении детей, а также формируя положительные родительские навыки. В 2022 году Министерство внутренних дел РК запустило важную пилотную программу по оказанию поддержки жертвам сексуального насилия (Центр по оказанию комплексной помощи жертвам сексуального насилия). В ряде стран действуют такие центры, помогающие свести к минимуму вторичную травму, которую переживают дети, пострадавшие от насилия, – сообщил представитель ЮНИСЕФ.

Положительно международные эксперты смотрят на продолжающееся совершенствование национального законодательства о сексуальном насилии в Казахстане. Но, по их мнению, актуальным остается вопрос, относящийся к половому сношению с лицом, не дос­тигшим 16-летнего возраста: крайне важно обеспечить догму, чтобы все половые контакты с ребенком, не достигшим возрас­та согласия, считались изнасилованием.

Дома лучше

Затронул глава представительства ЮНИСЕФ и серьезные проблемы, связанные с обеспечением права детей жить и расти в семье, в защищенной среде.

По данным организации, в период 2016–2020 годов в систему интернатных учреждений страны поступило 5 944 детей. Причины подобного – поддержка уязвимых семей имеет ограниченный охват, система охраны детства фрагментирована и пока не оказывает полный необходимый спектр услуг. Органы опеки и попечительства имеют много обязанностей, но не имеют возможности выполнять их комп­лексно ввиду недостаточности кадров и отсутствия навыков оказывать социальное сопровождение, также известное как кейс-менеджмент.

Особый риск несет в себе пребывание в интернатном учреж­дении детей до трех лет. Для таких крох расставание с родным человеком влечет серьезные нарушения медицинского характера, недостаточное физическое и умственное развитие, когнитивные проблемы, задержку речевого и языкового развития, трудности сенсорной интеграции, расстройст­ва социального и поведенческого развития. Эмпирически установлено, что каждые три месяца пребывания маленького ребенка в учреж­дении отнимают у него один месяц развития. Ну и, не будем лукавить, чаще всего помещение детей в «казеный дом» означает для них, что они останутся там, пока не станут взрослыми.

– Дети чаще всего попадают в подобные учреждения по неблаговидным причинам. Вместе с тем интернаты, приюты, цент­ры рассматриваются в качестве решения финансовых проблем родителей или призваны обеспечить доступ детей к тем услугам, возможностям, коих они лишены дома. Но изъятие ребенка из-под опеки семьи должно рассматриваться как крайняя мера и должно, насколько возможно, иметь минимальную временную продолжительность! Более того, решение об изъятии должно регулярно пересматриваться, и в случае устранения первоначальных причин помещения ребенка в спецучреждение должны приниматься наилучшие варианты для самого ребенка, – отметил Артур ван Дизен.

В целом же верным решением для выравнивания ситуации (а она шаткая – в 2018 году произошло 2 874 случая ограничения или лишения родительских прав) эксперты видят в переходе от реактивной системы к стимулирующей, в центре которой находится семья: изменить национальную систему социального обеспечения и создать социальные службы, отвечающие потребностям уязвимых детей и их семей.

ЮНИСЕФ со своей стороны рекомендует принять комплексную стратегию для проведения реформы системы по уходу за детьми, в центре которой окажутся дальнейшее развитие социальной работы с целью обеспечения семьи постоянным доступом к социальной защите, консультированию и медицинскому обслуживанию. Для обеспечения работы системы необходимо создать группы профессиональных социальных работников при органах опеки и попечительства на местном уровне.

Безусловно, для слаженной работы необходимо обеспечить и грамотную законодательную базу для дальнейшего развития института профессиональных приемных семей в Казахстане.

– Профессиональные приемные семьи должны стать альтернативой казахстанской практике помещения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей в трудной жизненной ситуации в интернаты. Такой подход позволит соблюс­ти интересы ребенка, снизить его травматический опыт, плюс это крайне актуально для детей с инвалидностью, детей в конфликте с законом и совсем маленьких. Но нельзя пускать на самотек: «профессиональные» родители должны соответствовать определенным требованиям, знать, как себя вести, пройти специальную подготовку, быть готовыми к проверкам – это норма во многих странах, где даже проводится дифференциация приемных семей согласно ситуа­ции и потребностям ребенка, – подчеркнул представитель ЮНИСЕФ.

На данный же момент в Казахстане опека и попечительство остаются основной формой семейного устройства детей-сирот и детей, оставленных без попечения родителей. При этом детей не могут напрямую передать в приемные семьи, прежде они должны пройти через систему интернатных учреждений, что идет вразрез с интересами и правами ребенка. Да и после передачи ребенка в семью могут возникнуть сложности: в нашей стране не проводится оценка мотивации приемных родителей и патронатных воспитателей, нет рычагов отказа. Артур ван Дизен особо подчеркнул, что приоритет всегда должен отдаваться биологической семье: всегда должна оставаться возможность вернуть ребенка кровным родителям после выхода семьи из трудной жизненной ситуации.