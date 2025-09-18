Представитель ЮНЕСКО прибыла для ознакомления со скальными мечетями Мангистау

Включение Скальных мечетей Мангистау в Список всемирного наследия ЮНЕСКО - на личном контроле Президента

Мечеть Шопан-Ата, Мангистау / eurasia.travel

Казахстан посетила представитель Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест при ЮНЕСКО, признанный эксперт по вопросам реставрации и консервации объектов древней архитектуры Фиген Кывылджим Чоракбаш. Высокую гостью приняла министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В ходе встречи с экспертом Технической оценочной миссии Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), профессором Фиген Кывылджим Чоракбаш, Аида Балаева обсудила процесс рассмотрения номинации «Скальные мечети Мангистау», поданной в Центр наследия ЮНЕСКО в этом году.

Профессор Чоракбаш прибыла в Казахстан для детального ознакомления с объектом. Министр подчеркнула, что вопрос включения «Скальных мечетей Мангистау» в Список всемирного наследия находится на личном контроле Президента Касым-Жомарта Токаева. Аида Балаева выразила уверенность в том, что экспертное заключение профессора станет весомым вкладом в дело признания уникального культурного объекта Казахстана частью Всемирного наследия Человечества.

Скальные мечети Мангистау, вырубленные в монолитах скал и выкопанные под землёй, являются центром притяжения паломников и туристов. По легенде, первый проповедник, пришедший в Мангистау, выбрал для своей мечети священное место на древней дороге из Хорезма на Мангыстау (части Шёлкового Пути).

Одна из самых почитаемых скальных мечетей — Шопан-ата. Мечеть состоит из 12 комнат, вырубленных в мягкой породе. В центре главного зала — два деревянных шеста, будто указывающих дорогу молитвам паломников.

Ещё две скальные мечети — Караман-ата и Шакпак-ата. Караман-ата — единственная на Мангышлаке, полностью построенная под землёй. Внутри находилось несколько молитвенных залов и соединяющих их коридоров. Шакпак-ата — вырубленное в скале здание в форме креста. В нём несколько помещений, ниши и кельи для уединения отшельников.

ИКОМОС, основанная в 1965 году, занимается организацией сохранения и охраны историко-культурных объектов по всему миру. Совет осуществляет оценку объектов, предлагаемых к включению в Список всемирного наследия ООН.

