Представителей киноиндустрии приглашают принять участие в конкурсе

Центр поддержки национального кино оказывает финансовую помощь в реализации кинопроектов, которые желают получить статус национального кино, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультинформ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проекты рассматриваются в два этапа. На первом этапе рассматриваются сценарии или сценарные планы, на втором - кинопроекты.

Для участия в первом этапе конкурсного отбора заявители вносят в Центр в электронном виде заявление на рассмотрение сценариев, сценарии в формате PDF, авторский договор или предварительный договор между заявителем и автором сценария с копией документов удостоверяющих личность.

«К участию допускается по два сценария по каждому виду фильма, то есть это игровой, анимационный, документальный и хроникальный фильм. После завершения приема документов представленные заявителями документы вносятся на рассмотрение экспертного совета. Для участия в конкурсном отборе заявителям необходимо обладать правоспособностью и гражданской дееспособностью, не иметь налоговой задолженности, не подлежать процедуре банкротства», — уточнили в ведомстве.

В министерстве добавили, что все необходимые документы нужно отправить через официальный сайт центра по ссылке https://kazakhcinema.kz/kz/konkurs_2024 до 18:00 часов 18 апреля 2024 года.