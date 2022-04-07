В Атырау задержаны председатель ЖСК "Жибек жолы" и начальник отдела продаж этого ЖСК. Причём произошло это прямо на собрании в городском акимате, в котором участвовали дольщики нескольких жилищно-строительных кооперативов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на атыраускую газету "Ак Жайык".

Дольщиков собралось более 150 человек, зал был битком. Дело в том, что многие из них заплатили за жилье в ЖСК "Жибек жолы" от 10 до 25 млн тенге, но в оговоренные сроки своих квартир так и не получили. Более того, оказалось, что некоторые квартиры были проданы двум хозяевам сразу.

"У них несколько ЖСК. Их сотрудники до сих пор сидят в офисе и привлекают клиентов, рассказывают об акциях и скидках. А в это время люди, которым они давно уже обещали выдать ключи от новых квартир, скитаются с детьми по съемным квартирам или ютятся у родственников", – рассказали дольщики на собрании.

По словам начальника следственного управления ДП Атырауской области Нурмухамеда Муталиева, это второй случай мошенничества на рынке долевого строительства Атырау. До этого в ноябре прошлого года в суд было направлено первое дело о пайщиках ЖК в престижном районе города прямо на берегу реки. Рассмотрение дела еще не завершено.

"По вашим делам нам поступило порядка 70 заявлений. Мы проверили счета, которые вы указали – на них нет денег. Если есть еще люди, которые пока не обращались в полицию, приходите в городское управление или областной департамент полиции. Двух представителей ЖСК "Жибек жолы" мы сейчас задержим, дальнейшую их судьбу до судебного разбирательства будут решать следственный суд – в СИЗО или под домашний арест", – сказал Муталиев.

Фраза о задержании вызвала аплодисменты зала.

Как оказалось, 27 декабря прошлого года управление полиции Атырау начало досудебное расследование по п. 3 ч. 3 ст. 190 УК РК ("Мошенничество, совершенное в отношении двух или более лиц") в отношении председателя ЖСК Е. Сардарбекова и начальника отдела продаж А. Юсуповой. Они тоже присутствовали на собрании.

Сардарбеков привёл свои аргументы: "Наш ЖСК был образован в 2020 году, с тех пор я являюсь председателем. Тут начался карантин, сбились сроки, стройматериалы и всё остальное подорожало. Все это сказывается на темпах работы. Если тут говорят про вторых хозяев квартир, что деньги "съели", ушли "налево", то пусть проводится экономическое расследование, мы не против. В данное время пайщики просят вернуть их средства – я без устали ищу инвесторов, нахожу, они начинают считать, видят недовольство людей и уходят резко в отказ. Есть такие нюансы".

"А кто вас назначил? Это не праздный вопрос. Вас должны были назначить решением собрания членов ЖСК, и вы должны периодически перед ними отчитываться", – сказал аким города Мейрим Калауи.

"С прошлого года бухгалтерия отчитывается, мы всем говорим – создавайте ревизионную комиссию, проверяйте, мы не против", – заверил Сардарбеков.

Дольщики в зале не согласились с его словами – по их утверждению, перед ними никто не отчитывался.

"Мы почувствовали неладное еще в прошлом году. Вы нам в чат писали – делаем то, делаем это, называли какие-то марки бетона, видео скидывали. А на деле работа на стройке практически не велась, я это наблюдала своими глазами. Наконец не выдержала, написала в чате, что на стройке ходят всего 1-2 работника, когда такими темпами завершится строительство? Меня поддержали еще две дольщицы – Жанаргуль и Даригаш. Агия (Юсупова, начальник отдела продаж – прим. авт.) вышла ко мне в личку, стала упрекать, мол, какое я имею право писать такие вещи в общем чате, грозилась расторгнуть договор с нами. Я должна была получить квартиру в октябре 2021 года", – рассказала одна из дольщиц.

По словам начальника отдела управления ГАСК Атырауской области Тимура Нурбаева, проекта ЖК "Жибек жолы" нет, ПСД не утверждена, экспертиза не пройдена.

"Поэтому они не отправляли нам уведомление о начале строительства. Когда всё будет готово, они подадут нам заявление", - сказал он.

Это сообщение вызвало негодование людей.

"Как вы работаете?! До седьмого этажа в Нурсае подняли здание, а вы ничего не предпринимали! Оказывается, вы уже налагали на них штраф в августе. Дали предписание прекратить работу до исправления несоответствий. Почему вообще не закрыли стройку?! С того времени, с августа, столько людей еще пострадало, сколько договоров было подписано, люди отдали им миллионы тенге!" – возмутилась дольщица Шынар.

Начальник отдела по защите общественных интересов прокуратуры города Атырау Ерлан Какиев сообщил, что ранее к административной ответственности за незаконное привлечение денег дольщиков привлекались ЖСК "Акмаржан" и "Нурсая Плаза". В данный момент осуществляется анализ законности действий остальных ЖСК, находящихся в пределах города.

"Что касается недовольства пайщиков по поводу отсутствия должного контроля со стороны УГАСК, то сейчас проводится соответствующая проверка данного органа, по результатам которой будет предоставлен ответ. И мы предупреждаем других присутствующих на собрании представителей ЖСК об уголовной ответственности", - заявил Какиев.

Дольщики попросили градоначальника закрепить за ними представителя акимата, который будет отслеживать ситуацию с их ЖСК. Аким представил им заместителя начальника городского отдела архитектуры и градостроительства Фараба Куанышкали.

В результате ещё до того, как собрание закончилось, оба представителя ЖСК "Жибек жолы" были задержаны полицейскими.