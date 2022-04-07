Происшествия
Представителей ЖСК задержали прямо на собрании в акимате Атырау

В Атырау задержаны председатель ЖСК "Жибек жолы" и начальник отдела продаж этого ЖСК. Причём произошло это прямо на собрании в городском акимате, в котором участвовали дольщики нескольких жилищно-строительных кооперативов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на атыраускую газету "Ак Жайык".

Дольщиков собралось более 150 человек, зал был битком. Дело в том, что многие из них заплатили за жилье в ЖСК "Жибек жолы" от 10 до 25 млн тенге, но в оговоренные сроки своих квартир так и не получили. Более того, оказалось, что некоторые квартиры были проданы двум хозяевам сразу.

"У них несколько ЖСК. Их сотрудники до сих пор сидят в офисе и привлекают клиентов, рассказывают об акциях и скидках. А в это время люди, которым они давно уже обещали выдать ключи от новых квартир, скитаются с детьми по съемным квартирам или ютятся у родственников", – рассказали дольщики на собрании.

По словам начальника следственного управления ДП Атырауской области Нурмухамеда Муталиева, это второй случай мошенничества на рынке долевого строительства Атырау. До этого в ноябре прошлого года в суд было направлено первое дело о пайщиках ЖК в престижном районе города прямо на берегу реки. Рассмотрение дела еще не завершено.

"По вашим делам нам поступило порядка 70 заявлений. Мы проверили счета, которые вы указали – на них нет денег. Если есть еще люди, которые пока не обращались в полицию, приходите в городское управление или областной департамент полиции. Двух представителей ЖСК "Жибек жолы" мы сейчас задержим, дальнейшую их судьбу до судебного разбирательства будут решать следственный суд – в СИЗО или под домашний арест", – сказал Муталиев.

Фраза о задержании вызвала аплодисменты зала.

Как оказалось, 27 декабря прошлого года управление полиции Атырау начало досудебное расследование по п. 3 ч. 3 ст. 190  УК РК ("Мошенничество, совершенное в отношении двух или более лиц") в отношении председателя ЖСК Е. Сардарбекова и начальника отдела продаж А. Юсуповой. Они тоже присутствовали на собрании.  

Сардарбеков привёл свои аргументы: "Наш ЖСК был образован в 2020 году, с тех пор я являюсь председателем. Тут начался карантин, сбились сроки, стройматериалы и всё остальное подорожало. Все это сказывается на темпах работы. Если тут говорят про вторых хозяев квартир, что деньги "съели", ушли "налево", то пусть проводится экономическое расследование, мы не против. В данное время пайщики просят вернуть их средства – я без устали ищу инвесторов, нахожу, они начинают считать, видят недовольство людей и уходят резко в отказ. Есть такие нюансы".  

"А кто вас назначил? Это не праздный вопрос. Вас должны были назначить решением собрания членов ЖСК, и вы должны периодически перед ними отчитываться", – сказал аким города Мейрим Калауи.

"С прошлого года бухгалтерия отчитывается, мы всем говорим – создавайте ревизионную комиссию, проверяйте, мы не против", – заверил Сардарбеков.

Дольщики в зале не согласились с его словами – по их утверждению, перед ними никто не отчитывался.

"Мы почувствовали неладное еще в прошлом году. Вы нам в чат писали – делаем то, делаем это, называли какие-то марки бетона, видео скидывали. А на деле работа на стройке практически не велась, я это наблюдала своими глазами. Наконец не выдержала, написала в чате, что на стройке ходят всего 1-2 работника, когда такими темпами завершится строительство? Меня поддержали еще две дольщицы – Жанаргуль и Даригаш. Агия (Юсупова, начальник отдела продаж – прим. авт.) вышла ко мне в личку, стала упрекать, мол, какое я имею право писать такие вещи в общем чате, грозилась расторгнуть договор с нами. Я должна была получить квартиру в октябре 2021 года", – рассказала одна из дольщиц.  

По словам начальника отдела управления ГАСК Атырауской области Тимура Нурбаева, проекта ЖК "Жибек жолы" нет, ПСД не утверждена, экспертиза не пройдена.

"Поэтому они не отправляли нам уведомление о начале строительства. Когда всё будет готово, они подадут нам заявление", - сказал он.

Это сообщение вызвало негодование людей.  

"Как вы работаете?! До седьмого этажа в Нурсае подняли здание, а вы ничего не предпринимали! Оказывается, вы уже налагали на них штраф в августе. Дали предписание прекратить работу до исправления несоответствий. Почему вообще не закрыли стройку?! С того времени, с августа, столько людей еще пострадало, сколько договоров было подписано, люди отдали им миллионы тенге!" – возмутилась дольщица Шынар.  

Начальник отдела по защите общественных интересов прокуратуры города Атырау Ерлан Какиев сообщил, что ранее к административной ответственности за незаконное привлечение денег дольщиков привлекались ЖСК "Акмаржан" и "Нурсая Плаза". В данный момент осуществляется анализ законности действий остальных ЖСК, находящихся в пределах города.

"Что касается недовольства пайщиков по поводу отсутствия должного контроля со стороны УГАСК, то сейчас проводится соответствующая проверка данного органа, по результатам которой будет предоставлен ответ. И мы предупреждаем других присутствующих на собрании представителей ЖСК об уголовной ответственности", - заявил Какиев.

Дольщики попросили градоначальника закрепить за ними представителя акимата, который будет отслеживать ситуацию с их ЖСК. Аким представил им заместителя начальника городского отдела архитектуры и градостроительства Фараба Куанышкали.  

В результате ещё до того, как собрание закончилось, оба представителя ЖСК "Жибек жолы" были задержаны полицейскими.

 

Популярное

Все
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
"Пули сыпались с неба": 27 лет назад боевики напали на роту Внутренних войск Казахстана
В чем символизм переименования Капшагая в честь Кунаева
Защищать детей от травли планируют по-новому в Казахстане
Детям с тяжелыми заболеваниями уже начали помогать через фонд "Народу Казахстана"
Какой должна быть госслужба в новом Казахстане: интервью с главой АДГС РК
Строительство многоэтажки в селе вызвало бурный протест местных жителей
Необычную творческую идею воплотили в знаменитом спорткомплексе Казахстана
Как зарубежные политики и эксперты оценивают новую программу реформ Токаева
В Казахстане так и не созданы условия для санаторного лечения тотально незрячих и инвалидов с повреждением позвоночника
Расследование смерти мужчины из-за падения крана в Алматы продолжается, но как избежать таких случаев в будущем?
Дорожные госзакупки с заведомо некорректными требованиями провели в Усть-Каменогорске
Первую сетевую инженерную школу запустили в Казахстане
Рывок в профилактике кибербуллинга детей может сделать Казахстан
Встречу с представителями University of Arizona провели в Правительстве РК
Как можно помочь ребенку защититься от травли в Сети, рассказала тренер по детской безопасности
Почему новые поправки по защите детей от вредоносного контента из Сети вызывают опасения у экспертов
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 апреля
​​​​​​​В обход профессионализма и человеческой чуткости
Дархан Жазыкбаев: «Госслужащий должен всецело ориентироваться на запросы населения»
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
"Сахарный ажиотаж" в Казахстане заставил власти серьезно задуматься
Грозит ли Казахстану дефицит продуктов питания, рассказал глава Минторговли
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Франкофонную весну встречают в Казахстане уже более десяти лет
В Минобороны объяснили пребывание российской техники в Костанайской области
Журналистское расследование: непрозрачные социальные подарки недропользователей Казахстана
Акмолинка обвинила мужа в растлении 4-летней дочки: в деле появились неожиданные подробности
Произошло резкое укрепление тенге: покупать или продавать валюту?
Объявлены максимальные ставки по депозитам в тенге на май
Глава МЧС ответил на вопрос по поводу должности его сына
МОН РК настоятельно рекомендует школьникам посещать летнюю школу
The National Interest: Казахстан приступает к беспрецедентным реформам
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Одним решением Токаеву удалось осуществить мечту миллионов казахстанцев
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
Казахстанские ученые предложили миру новую вакцину от аллергии

Читайте также

Происшествия
Фармацевт перепутала лекарства: ребенок отравился антидепре…
Происшествия
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Происшествия
Оружие и 12 госномеров изъяли у водителя в Нур-Султане
Происшествия , Общество
"Детей тащут по полу, бьют по голове, обзывают": на шокирую…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021