Группу вымогателей задержали в Алматинской области

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Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматинской области задержали группу, занимавшуюся вымогательством и грабежами на территории Талгарского района, сообщает Kazpravda.kz

По данным МВД, организатором преступной схемы является 19-летний житель поселка Кайназар. Он вместе с сообщниками искал жертв через социальные сети. Для этого 17-летняя участница группы знакомилась с потенциальной жертвой и предлагала встретиться. На встрече девушка вела себя непринужденно, создавая иллюзию заинтересованности.

Однако вскоре появлялась группа молодых людей, представлявшихся ее старшими братьями. Они под ложным предлогом полового контакта, вымогали у жертв деньги. Применяя насилие, преступники забирали ценные вещи, документы и требовали перевести крупные суммы.

6 февраля жертвой банды стал 24-летний житель Алматы. У него силой отняли личные документы, документы на автомобиль, а также потребовали перевести 100 тысяч тенге. Впоследствии злоумышленники продолжили вымогать у него 1,4 млн тенге.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УБОП задержали всех участников группы. В отношении них возбуждено уголовное дело по факту вымогательства.

В полицию доставлены семь человек, четверо из которых, являющиеся основными фигурантами, водворены в изолятор временного содержания. Устанавливаются все обстоятельства преступлений и возможных других пострадавших, добавили в МВД.