Представляясь сотрудниками АДГСПК, мошенники выманили 20 млн тенге у главы компании в Астане

Фото с сайта mkala.org
Двое мошенников, представляясь сотрудниками антикоррупционной службы, взяли на "крючок" и выманили 20 миллионов тенге у председателя правления АО. Об этом на брифинге в Агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции сообщил директор департамента по связям с общественностью АДГСПК РК Арман Бердалин, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Столичным департаментом Национального бюро по противодействию коррупции при проведении специальных оперативно-розыскных мероприятий установлен факт мошенничества двумя гражданами. Они, представившись сотрудниками антикоррупционной службы, получили от председателя правления акционерного общества 20 миллионов тенге – из ранее требуемых 500 тысяч долларов США за не привлечение к уголовной ответственности за занятие незаконной предпринимательской деятельностью, совершение незаконных сделок на бирже", – сообщил Бердалин.
В связи с полным признанием вины и поступившим ходатайством о применении ускоренного досудебного расследования в отношении подозреваемых процессуальное задержание не применялось.
Расследование продолжается.