«Предупреждение» об опасном парацетамоле из Израиля распространяют в Казнете

Рассылка идентична фейку, который бродит в Сети много лет подряд

Фото: stopfake.kz

По информации Stopfake.kz, в соцсетях распространяется сообщение, предупреждающее о «смертельно опасном» парацетамоле из Израиля. Якобы препарат был предназначен для Палестины, а продается в России и Казахстане. После приема человек погибает на шестой день, сообщает Kazpravda.kz

Фальшивка об опасном парацетамоле из Израиля в Казахстане появилась в 2017 году. Тогда же ее опроверг главный эксперт Комитета фармации Минздрава РК.

В 2018 году фейк дошел до России. Ложное сообщение опроверг Росздравнадзор. Информация, распространяемая сегодня, идентична фейку, который бродит в Сети много лет подряд.

На изображении - упаковка якобы опасного препарата. Срок производства указан 2016 год, а срок годности – 2019-й.

Очевидно, что просроченные лекарства не будут продаваться в аптеках Казахстана, так как контроль за этим процессом очень строгий.

«На упаковке указан производитель – Apex. Данная компания – индийская. Это еще одно подтверждение ложности утверждений в сообщении. Фармкомпания Apex действительно производит парацетамол, но о его опасности никогда не сообщалось. Парацетамол – популярное жаропонижающее средство. Оно доступно без рецепта. Возможно, поэтому в Сети ходит очень много фейков об этом препарате. Одна из первых его версий утверждала, что в таблетках якобы содержится ядовитая проволока. Позже стали появляться сообщения, что в составе израильского парацетамола якобы присутствует крайне опасный вирус мачупо», – говорится в официальном сообщении.

В разные годы фейки о парацетамоле опровергали фактчекеры из Кыргызстана, Украины, Литвы, США, Казахстана.

Следовательно, сообщение о «смертельно опасном» жаропонижающем, якобы продающемся в аптеках Казахстана, является давно распространенным фейком, заключил Stopfake.